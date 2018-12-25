Петровский мост открыли раньше срока

Липецк может вздохнуть с облегчением - пробки этих предновогодних, заснеженных дней станут чуть короче: сегодня вечером открыта для движения реконструированная часть Петровского моста. Произошло это в 21.30 вместо запланированных 24.00.

Перед началом движения рабочие подрядной организации убрали блоки ограждения, а коммунальщики очистили мост от падающего уже несколько дней снега. Красных ленточек и речей не было - как только проезжая часть стала свободной, пассажирские автобусы и легковушки просто въехали на мост.Торжественные речи, наверное, будут завтра утром, когда глава Липецка Сергей Иванов официально примет работу строителей. Сегодня же вечером мэр просто устало смотрел на завершение девятимесячной эпопеи с ремонтом главного липецкого моста.

Напомним, что реконструкция моста началась 23 марта. Строители «Уваровской ПМК 22» укрепили металлоконструкции и заменили слабые связи, смонтировали монолитную плиту, положили асфальт и инженерные сети, установили опоры освещения, выполнили пешеходный и технологический тротуары. Реконструкция обошлась более чем в 700 миллионов рублей.

Это был первый капитальный ремонт моста со времени его сооружения - 1958 года.