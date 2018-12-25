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сегодня, 21:28

Петровский мост открыли раньше срока

31 4509
#петровский мост
3
Петровский мост открыли раньше срока

Липецк может вздохнуть с облегчением - пробки этих предновогодних, заснеженных дней станут чуть короче: сегодня вечером открыта для движения реконструированная часть Петровского моста. Произошло это в 21.30 вместо запланированных 24.00.

Перед началом движения рабочие подрядной организации убрали блоки ограждения, а коммунальщики очистили мост от падающего уже несколько дней снега. Красных ленточек и речей не было - как только проезжая часть стала свободной, пассажирские автобусы и легковушки просто въехали на мост.  

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Торжественные речи, наверное, будут завтра утром, когда глава Липецка Сергей Иванов официально примет работу строителей. Сегодня же вечером мэр просто устало смотрел на завершение девятимесячной эпопеи с ремонтом главного липецкого моста. 

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Напомним, что реконструкция моста началась 23 марта. Строители «Уваровской ПМК 22» укрепили металлоконструкции и заменили слабые связи, смонтировали монолитную плиту, положили асфальт и инженерные сети, установили опоры освещения, выполнили пешеходный и технологический тротуары. Реконструкция обошлась более чем в 700 миллионов рублей.  

Это был первый капитальный ремонт моста со времени его сооружения - 1958 года.




31 4509
#петровский мост
3

Комментарии (31)

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Злой.

3 минуты назад
Спасибо. Надеюсь за вторую сторону не возьмётесь ближайшие лет 10.
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нн

4 минуты назад
Так и войдёт в историю - убийца троллейбуса, свинья везде грязь ищет , так и вы... неужели не видно что город стал чище , да улицы не всегда в идеале , но ведь раньше хуже намного было, а дворников стало больше про транспорт и говорить нечего , уже 10 минут ждешь и то много кажется , а раньше?троллейбусы были конечно удобные, но электроавтобусы купили -они экологичные и ничего не загрязняют так что не так? не так мне кажется в людях , если ты вечно всем не доволен так тебе хоть медом всего обмаж все равно все плохо . а мэр молодец!жаль если его новый губер съест, ну да будем надеяться что сработаются!
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Антошка

5 минут назад
вася пупкин, так и закроют опять на 9 месяцев и так по кругу.
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)))

9 минут назад
Мэр устало
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'*_*

11 минут назад
Ребята-строители, вы - молодцы!!! Спасибо!!!
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Валера

14 минут назад
Ура! Наконец-то!
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МОЛОДЦЫ

16 минут назад
А рядом с Ивановым кто? Наверно Артамонов?
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Лёня рудничный

17 минут назад
Че с кольцом на танке, поменяли схему?
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Так и войдёт в историю - убийца троллейбуса

19 минут назад
Для, Троллейбусы никакими автобусами не заменишь. Также как и трамвай. И причём здесь мэр? Он на свои деньги купил автобусы? Повысили плату за проезд, дети ездят за полную стоимость. За счёт пассажиров и детей и купили автобусы.
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Игорь

21 минуту назад
Плюс- это всегда лучше, чем минус или нолик. Большое дело и нужное для города и липчан
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