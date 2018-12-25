Общество

сегодня, 15:09

В Новогоднюю ночь липчан будут охранять 400 полицейских

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#Новый год
В Новогоднюю ночь липчан будут охранять 400 полицейских

В Новогоднюю ночь на территории региона, по предварительным данным, планируется проведение 85 (в том числе 40 – в Липецке) массовых мероприятий с предполагаемым количеством участников свыше 24 тысяч человек. 

Наиболее крупные мероприятия пройдут в областном центре. Для них определено 10 мест, предусмотренных для проведения новогодних массовых гуляний  (у ДС «Звездный», в парках Победы и НЛМК, п. Матырский, МАУК «Городской ДК» пос. ЛТЗ, ДК «Луч» п. Дачный, ДК «Сокол», ДК «Шахтинский» п. 10-я шахта, ДК «Рудничный» п. Сырский Рудник, ДК «Студеновский»)и в г. Ельце - на пл. Ленина.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области,  в обеспечении правопорядка будут задействованы около 400 сотрудников органов внутренних дел, 20 бойцов ОМОН «Легион» Управления ФСВНГ России по Липецкой области, 50 представителей ДНД. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв в количестве 200 сотрудников полиции.

В период с 6 по 7 января 2019 года на территории региона запланировано проведение 100 Рождественских богослужений в церквях и храмах, с участием около 17 тысяч человек. В обеспечении правопорядка планируется задействовать свыше 200 сотрудников органов внутренних дел, 50 представителей общественных формирований. Будет определен резерв общей численностью 200 сотрудников полиции.
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#Новый год

Комментарии (4)

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Фубля

32 минуты назад
Пусть все легавые будут подняты по тревоге! И пускай все новогодние каникулы сидят в своих отделах на случай хипиша без права покитать расположение своего гадюшника. Отпустить только 9 января)
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Евдокимов-электрод

52 минуты назад
Маловато будет.
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skrip

сегодня, 15:32
Это что будет всего 400 человек отдыхающих.
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777

сегодня, 15:25
Автобусы не будут продлевать время работы?
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