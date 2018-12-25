В Новогоднюю ночь липчан будут охранять 400 полицейских

В Новогоднюю ночь на территории региона, по предварительным данным, планируется проведение 85 (в том числе 40 – в Липецке) массовых мероприятий с предполагаемым количеством участников свыше 24 тысяч человек.

Наиболее крупные мероприятия пройдут в областном центре. Для них определено 10 мест, предусмотренных для проведения новогодних массовых гуляний (у ДС «Звездный», в парках Победы и НЛМК, п. Матырский, МАУК «Городской ДК» пос. ЛТЗ, ДК «Луч» п. Дачный, ДК «Сокол», ДК «Шахтинский» п. 10-я шахта, ДК «Рудничный» п. Сырский Рудник, ДК «Студеновский»)и в г. Ельце - на пл. Ленина.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в обеспечении правопорядка будут задействованы около 400 сотрудников органов внутренних дел, 20 бойцов ОМОН «Легион» Управления ФСВНГ России по Липецкой области, 50 представителей ДНД. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв в количестве 200 сотрудников полиции.



В период с 6 по 7 января 2019 года на территории региона запланировано проведение 100 Рождественских богослужений в церквях и храмах, с участием около 17 тысяч человек. В обеспечении правопорядка планируется задействовать свыше 200 сотрудников органов внутренних дел, 50 представителей общественных формирований. Будет определен резерв общей численностью 200 сотрудников полиции.

