Случаи гриппа в Липецкой области единичны

В Липецкой области отмечается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщает Управление Роспотребнадзра по Липецкой области, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 6172 случая ОРВИ и гриппа. При этом, показатели заболеваемости находятся на неэпидемическом уровне как среди населения в целом, так во всех возрастных группах. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 74% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации составил 3,2%, что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

Доля жителей гЛипецка в областной структуре заболеваемости составила 69% (4262 случаев). Показатель заболеваемости, как и в области в целом, на неэпидемическом уровне.

Мониторинг лабораторных исследований материала от больных с клиникой острой респираторной инфекции показал, что заболевания обусловлены преимущественно вирусами негрипппозной этиологии (72,2% положительных проб, представлены аденовирусами, вирусами парагриппа, риновирусами и др.), микоплазмой пневмонии, а также единичными случаями гриппа A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) у непривитых лиц.



