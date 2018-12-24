Здоровье

54 минуты назад

Случаи гриппа в Липецкой области единичны

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#грипп #орви
Случаи гриппа в Липецкой области единичны

В Липецкой области отмечается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщает Управление Роспотребнадзра по Липецкой области, за  прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 6172 случая ОРВИ и гриппа. При этом, показатели заболеваемости находятся на неэпидемическом уровне как среди населения в целом, так во всех возрастных группах. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 74% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации составил 3,2%, что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

Доля жителей гЛипецка в областной структуре заболеваемости составила 69% (4262 случаев). Показатель заболеваемости, как и в области в целом, на неэпидемическом уровне.

Мониторинг лабораторных исследований материала от больных с клиникой острой респираторной инфекции показал, что заболевания обусловлены преимущественно вирусами негрипппозной этиологии (72,2% положительных проб, представлены аденовирусами, вирусами парагриппа, риновирусами и др.), микоплазмой пневмонии, а также единичными случаями гриппа A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) у непривитых лиц.


2 309
#грипп #орви

Комментарии (2)

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Липчанка

10 минут назад
Больных гораздо больше. Просто многие не идут в поликлинику, там народу сейчас жуть. Сегодня с ребёнком ходили в поликлинику по записи. Записаны были на 9, а наша очередь подошла только к 11 часам. Врач принимает до 11, а после нас ещё человек 15 осталось.
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Житель

18 минут назад
К врачам тяжело попасть на приём вот люди и не ходят в поликлинику.Попробуйте в 7 поликлинику взять талон здохнешь пока талон возмёшь или в очереди 5 - 6 часов просидеть с температурой 38
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