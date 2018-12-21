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15 минут назад
Липецкая вечЁрка: рост цен в ЖКХ, развитие бадминтона и сожженная иномарка врача
Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей новостей Липецка и региона в пятницу, 21 декабря.
Самой обсуждаемой новостью дня стало сообщение «Игорь Артамонов будет развивать бадминтон в регионе». В Липецке уроки бадминтона могут быть введены во всех школах на правах третьего свободного часа, отводимого ученикам на занятия физкультурой. Для этого сегодня в 59-й гимназии, ставшей центром развития этого олимпийского вида спорта в регионе, провели семинар для 40 учителей физкультуры.
Также пользователям было интересно узнать про рост цен за ЖКХ. Как сообщили GOROD48 в областном управлении энергетики и тарифов, отпускные цены на услуги ресурсоснабжающих организаций вырастут на 1,7% по сравнению с существующими (при этом 1 июля 2019 года тарифы вырастут еще раз).
Почти три десятка комментариев оставлено под сообщением насчет сожженной машины врача. По подозрению в поджоге задержан 36-летний местный житель. Полицейские предполагают, что «Мазду» он сжег из-за неприязненных отношений сложившихся между ним и врачом - владелицей машины.
Кроме того, липчане сегодня интересовались – зачем приглашать к нам Илона Маска. А причина проста – нужен тоннель под рекой Воронеж. Приглашающей стороной выступил имеющий губернаторские амбиции беспартийный депутат Олег Хомутинников.
Также пользователям было интересно узнать про рост цен за ЖКХ. Как сообщили GOROD48 в областном управлении энергетики и тарифов, отпускные цены на услуги ресурсоснабжающих организаций вырастут на 1,7% по сравнению с существующими (при этом 1 июля 2019 года тарифы вырастут еще раз).
Почти три десятка комментариев оставлено под сообщением насчет сожженной машины врача. По подозрению в поджоге задержан 36-летний местный житель. Полицейские предполагают, что «Мазду» он сжег из-за неприязненных отношений сложившихся между ним и врачом - владелицей машины.
Кроме того, липчане сегодня интересовались – зачем приглашать к нам Илона Маска. А причина проста – нужен тоннель под рекой Воронеж. Приглашающей стороной выступил имеющий губернаторские амбиции беспартийный депутат Олег Хомутинников.