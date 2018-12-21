Игорь Артамонов будет развивать бадминтон в регионе

Врио губернатора подписал рамочное соглашение с Национальной федерацией этого вида спорта.

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Сегодня врио губернатора Игорь Артамонов подписал рамочное соглашение с председателем Совета Национальной федерации бадминтона в России Андреем Антроповым.



51-летний Андрей Антропов - личность уникальная. Он 16 раз становился чемпионом СССР и 8 раз чемпионом России в разных разрядах. Многократный абсолютный чемпион страны (побеждал сразу в трех разрядах - одиночном мужском, парном мужском, парном смешанном), многократный обладатель Кубка страны. Участник двух Олимпийских игр - 1992 и 1996 годов. Многократный победитель и призер этапов Кубка Европы и мира. Трехкратный обладатель личного Кубка Европы.



- Вы знаете, что Андрею Михайловичу пять лет принадлежал рекорд по скорости волана после его удара? На Кубке мира в 1995 году он запустил его со скоростью 350 километров в час! - сообщил GOROD48 крепкий мужчина, сопровождавший председателя Совета Национальной федерации бадминтона России.



Сам Андрей Михайлович признался GOROD48, что однажды сломал бадминтонную ракетку с одного раза. А вот врио губернатора Игорь Артамонов, который и пригласил в Липецк своего давнего друга, сообщил, что бережно относится к спортинвентарю и сломал за свою жизнь только две ракетки.



Шуточному разговору предшествовало сообщение врио губернатора о том, что в Липецке уроки бадминтона могут быть введены во всех школах на правах третьего свободного часа, отводимого ученикам на занятия физкультурой. Для этого сегодня в 59-й гимназии, ставшей центром развития этого олимпийского вила спорта в регионе, Андрей Антропов проведет семинар для 40 учителей физкультуры. Но у рамочного соглашения есть и еще одна цель: оздоровления детей со слабым зрением. Оказывается, игра в бадминтон благотворно сказывается на мышцах глаз!



- Это недорогой вид спорта. Он не требуют колоссальных затрат финансовых затрат. Бадминтоном можно заниматься в любой зале и на улице, - заметил врио губернатора.



В Липецке подвижником этого вида спорта стиал директор 59-й гимназии Дмитрий Гладышев. Его энтузиазм передался, по словам вице-мэра Липецка Евгения Павлова, и взрослым, и детям. В этой гимназии уже есть секция, в которой занимаются более 40 школьников (там же порой берет в руки ракетку и Игорь Артамонов). В этой школе, кстати, скоро появятся три специальных соревновательных игровых поля с покрытием (китайских, по цене 400 тысяч рублей за каждое). Еще два таких поля будут приобретены для ЛГТУ.



- Директор гимназии уже замучался детям ракетки покупать. Но мы ему поможем, - улыбнулся врио губернатора.



Но ведь дети - не взрослые люди. Они будут крушить ракетки одна за другой.



- Ничего. Мы им купим металлические ракетки, - сказал Игорь Артамонов.



А после того, как корреспондент GOROD48 пошутил, что не лучше ли заказать тогда и чугунные, благо есть свой завод с таким литьем, пошутил и врио губернатора, пообещав подарить ему лично такую, но еще и с чугунными нитями.



Если без шуток, то в Липецке не так уж и давно бадминтон активно развивали в политехническом университете. А несколько лет назад вице-мэр Евгений Павлов, увлекшись бадминтоном, чуть не стал председателем почему-то женской областной федерации этого вида спорта. Теперь же, когда бадминтон заходит в Липецк всерьез и надолго, на базе одной из ДЮСШ города будут развивать его как олимпийский вид спорта. Тем более, что, по словам Андрея Антропова, на летних Олимпиадах разыгрываются пять комплектов медалей по бадминтону, и на перспективу можно готовить липецких детей к спорту высших достижений.



Игорь Луговой



