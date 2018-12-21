Общество

49 минут назад

Игорь Артамонов будет развивать бадминтон в регионе

28 853
#Игорь Артамонов
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Игорь Артамонов будет развивать бадминтон в регионе

Врио губернатора подписал рамочное соглашение с Национальной федерацией этого вида спорта.

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Сегодня врио губернатора Игорь Артамонов подписал рамочное соглашение с председателем Совета Национальной федерации бадминтона в России Андреем Антроповым.

51-летний Андрей Антропов - личность уникальная. Он 16 раз становился чемпионом СССР и 8 раз чемпионом России в разных разрядах. Многократный абсолютный чемпион страны (побеждал сразу в трех разрядах - одиночном мужском, парном мужском, парном смешанном), многократный обладатель Кубка страны. Участник двух Олимпийских игр - 1992 и 1996 годов. Многократный победитель и призер этапов Кубка Европы и мира. Трехкратный обладатель личного Кубка Европы. 

- Вы знаете, что Андрею Михайловичу пять лет принадлежал рекорд по скорости волана после его удара? На Кубке мира в 1995 году он запустил его со скоростью 350 километров в час! - сообщил GOROD48 крепкий мужчина, сопровождавший председателя Совета Национальной федерации бадминтона России.

Сам Андрей Михайлович признался GOROD48, что однажды сломал бадминтонную ракетку с одного раза. А вот врио губернатора Игорь Артамонов, который и пригласил в Липецк своего давнего друга, сообщил, что бережно относится к спортинвентарю и сломал за свою жизнь только две ракетки.

Шуточному разговору предшествовало сообщение врио губернатора о том, что в Липецке уроки бадминтона могут быть введены во всех школах на правах третьего свободного часа, отводимого ученикам на занятия физкультурой. Для этого сегодня в 59-й гимназии, ставшей центром развития этого олимпийского вила спорта в регионе, Андрей Антропов проведет семинар для 40 учителей физкультуры. Но у рамочного соглашения есть и еще одна цель: оздоровления детей со слабым зрением. Оказывается, игра в бадминтон благотворно сказывается на мышцах глаз!

- Это недорогой вид спорта. Он не требуют колоссальных затрат финансовых затрат. Бадминтоном можно заниматься в любой зале и на улице, - заметил врио губернатора.

В Липецке подвижником этого вида спорта стиал директор 59-й гимназии Дмитрий Гладышев. Его энтузиазм передался, по словам вице-мэра Липецка Евгения Павлова, и взрослым, и детям. В этой гимназии уже есть секция, в которой занимаются более 40 школьников (там же порой берет в руки ракетку и Игорь Артамонов). В этой школе, кстати, скоро появятся три специальных соревновательных игровых поля с покрытием (китайских, по цене 400 тысяч рублей за каждое). Еще два таких поля будут приобретены для ЛГТУ. 

- Директор гимназии уже замучался детям ракетки покупать. Но мы ему поможем, - улыбнулся врио губернатора.  

Но ведь дети - не взрослые люди. Они будут крушить ракетки одна за другой.

- Ничего. Мы им купим металлические ракетки, - сказал Игорь Артамонов.

А после того, как корреспондент GOROD48 пошутил, что не лучше ли заказать тогда и чугунные, благо есть свой завод с таким литьем, пошутил и врио губернатора, пообещав подарить ему лично такую, но еще и с чугунными нитями.   

Если без шуток, то в Липецке не так уж и давно бадминтон активно развивали в политехническом университете. А несколько лет назад вице-мэр Евгений Павлов, увлекшись бадминтоном, чуть не стал председателем почему-то женской областной федерации этого вида спорта. Теперь же, когда бадминтон заходит в Липецк всерьез и надолго, на базе одной из ДЮСШ города будут развивать его как олимпийский вид спорта. Тем более, что, по словам Андрея Антропова, на летних Олимпиадах разыгрываются пять комплектов медалей по бадминтону, и на перспективу можно готовить липецких детей к спорту высших достижений. 

Игорь Луговой

28 853
#Игорь Артамонов
1

Комментарии (29)

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ёпт

4 секунды назад
Если будет рьяно развивать, то вторая кличка прилипнет: Валан или Валанчик. Тем более похожи
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Клоун уехал, а цирк остался

2 минуты назад
Это мощный шаг кандидата в губернаторы! Липецкой области после 30 летнего развала экономики и бездарного руководства болтуна и фантазера, только бадминтон может помочь. Вот чего не хватало все эти годы! Да намекнули бы Литровичу, сейчас бы в каждой деревне по крытому корту стояло и он везде ходил бы и спал в обнимку с ракеткой. А он, с дуру, бассейны лепил в каждом районе. Ошибся, значит. Не на ту лошадь поставил.
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Пушкин

2 минуты назад
Лежу на диванчик, ловлю Валенсией, потом кидаю, в лысину попадаю
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с

9 минут назад
лучше бы дороги от снега чистили
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Виктор 2-28-14

10 минут назад
Главное валанчик , на другую сторону....Весело порхает...Не впрягаясь в борону....Надо на досуге,коуча призвать....Пусть напомнит местнвм,про едрёну мать....
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Ели пукали

12 минут назад
Табличка в салуне: ковбои, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. А где пианист, так вчера зашел ковбой, который читать не умел. Будет также, доколе можно идиотов назначать, пукина плохо слушал, он про бадминтон ничего не говорил.
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Лучше

13 минут назад
Керлинг))))
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Кто ж тебя изберёт?

15 минут назад
Кассир пусть у себя в кассах развивает этот вид спорта. Тупее вида спорта не придумаешь. Никто его смотреть не будет
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Базилик

16 минут назад
Когда коту делать некуй, он яйца лизать начинает
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гость

17 минут назад
А че все на пляж,дышать "свежим" воздухом и в бадминтончик играть,вспомним детство.Потом поплывем в Мюнхен,нас же нормальные люди не изберут им хлеб нужен,они бездари не умеют зарабатывать,как мы 131 лям.
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