С 1 января у липчан вырастут тарифы на услуги ЖКХ

в связи с ростом НДС на 2%.

С 1 января 2019 года налог на добавленную стоимость в России увеличивается на 2% - с нынешних 18% до 20% (НДС - главный источник формирования бюджета; налог платит каждое юридическое лицо с продажи товаров). С 1 января, как сообщили GOROD48 в областном управлении энергетики и тарифов, отпускные цены на услуги ресурсоснабжающих организаций вырастут на 1,7% по сравнению с существующими (при этом 1 июля 2019 года тарифы вырастут еще раз).



- Чтобы высчитать цену тарифа на какой-то ресурс, необходимо нынешний тариф разделить на 1,18 и умножить на 1,2, - пояснили GOROD48 в ведомстве.



Спасибо чиновникам за такую простую математику. Итак, кубометр холодной воды для жителей Липецка от АО «ЛГЭК» с 1 января будет стоить 25 рублей 35 копеек, а не 24 рубля 93 копейки, как сейчас. Киловатт-час электроэнергии по одноставочному тарифу от АО «ЛЭСК» вырастет в цене с 3 рублей 56 копеек до 3 рублей 62 копеек. Кубометр газа от ООО «Газпром Межрегионгаз Липецк» подорожает до 5,69 рублей с нынешних 5,60 рубля. Гигокалория тепла от ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК» будет стоить 1874 рубля 98 копеек против нынешних 1843 рублей 74 копеек.



Но, как говорил небезызвестный Леня Голубков, «дорогая, и это только начало!»



По мнению экономистов, этот «налоговый маневр» отрицательно скажется на простом человеке. Судите сами. Возросшая налоговая нагрузка заставит многих работодателей прибегать к «серым схемам» расчетов с сотрудниками. Разорится или уйдет в тень большое количество субъектов малого и среднего бизнеса. Вырастет безработица и упадет и без того хилая покупательная способность населения. Министр финансов РФ Антон Силуанов уже признал факт будущего скачка инфляции на 2%. Рост НДС коммерсанты тут же переложат на плечи потребителя: бизнес тут же взвинтит цены на все товары и услуги (предполагается, что цены на лекарства вырастут сразу на 12-15%).