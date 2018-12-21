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С 1 января у липчан вырастут тарифы на услуги ЖКХ

29 1752
#тариф
С 1 января у липчан вырастут тарифы на услуги ЖКХ

в связи с ростом НДС на 2%.

С 1 января 2019 года налог на добавленную стоимость в России увеличивается на 2% - с нынешних 18% до 20% (НДС - главный источник формирования бюджета; налог платит каждое юридическое лицо с продажи товаров). С 1 января, как сообщили GOROD48 в областном управлении энергетики и тарифов, отпускные цены на услуги ресурсоснабжающих организаций вырастут на 1,7% по сравнению с существующими (при этом 1 июля 2019 года тарифы вырастут еще раз).

- Чтобы высчитать цену тарифа на какой-то ресурс, необходимо нынешний тариф разделить на 1,18 и умножить на 1,2, - пояснили GOROD48 в ведомстве.

Спасибо чиновникам за такую простую математику. Итак, кубометр холодной воды для жителей Липецка от АО «ЛГЭК» с 1 января будет стоить 25 рублей 35 копеек, а не 24 рубля 93 копейки, как сейчас. Киловатт-час электроэнергии по одноставочному тарифу от АО «ЛЭСК» вырастет в цене с 3 рублей 56 копеек до 3 рублей 62 копеек. Кубометр газа от ООО «Газпром Межрегионгаз Липецк» подорожает до 5,69 рублей с нынешних 5,60 рубля. Гигокалория тепла от ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК» будет стоить 1874 рубля 98 копеек против нынешних 1843 рублей 74 копеек.

Но, как говорил небезызвестный Леня Голубков, «дорогая, и это только начало!»

По мнению экономистов, этот «налоговый маневр» отрицательно скажется на простом человеке. Судите сами. Возросшая налоговая нагрузка заставит многих работодателей прибегать к «серым схемам» расчетов с сотрудниками. Разорится или уйдет в тень большое количество субъектов малого и среднего бизнеса. Вырастет безработица и упадет и без того хилая покупательная способность населения. Министр финансов РФ Антон Силуанов уже признал факт будущего скачка инфляции на 2%. Рост НДС коммерсанты тут же переложат на плечи потребителя: бизнес тут же взвинтит цены на все товары и услуги (предполагается, что цены на лекарства вырастут сразу на 12-15%).
29 1752
#тариф

Комментарии (29)

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Липецк

10 минут назад
Едросы и ваши лизоблюды - будьте вы все прокляты.....
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skrip

13 минут назад
Хек, Задонский район 49.50.
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Хек

25 минут назад
В Боринское приезжайте жить куб воды 38р58к, а водоотведение 29р41к . В 2019 совсем без штанов оставят!
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Лида

28 минут назад
Лекарства подорожают на 30%уже предупредили кремлевские воры
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skrip

28 минут назад
Ну наконец то дождались,а то только одни разговоры.Ура математику Пете Перестукину.
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Перри Мейсон

29 минут назад
123, наконец-то здравый комментарий!
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Перри Мейсон

31 минуту назад
То что НДС частично возвращается из бюджета коммерсанты конечно забудут и повысить цены по максимуму, и сразу в серые схемы...
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123

33 минуты назад
Вот ведь как интересно! НДС в 20% уже был. Его снизили до 18%. Но на стоимости услуг и ценах на товар это не отразилось. С какого теперь, возврат( именно возврат) к 20% должен отразиться на хребте населения? Полно гнать пургу с очередными сложными формулами, экономика - есть элементарная арифметика.Её , как и формулы в жкх впендюривают для " разведения кроликов". Для общего создания превосходства элементарное возводится в ранг недоступного. Капитализм, в своей сущности, примитивен, как таракан - сожрать всё, что можно, в том числе и ближнего.
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Борис

34 минуты назад
На содержание начальников и чиновников которых уже 40 млн. (При брежневе было 20 млн.),на содержание сирии,Крыма ,Чечни,Донбасса нужны огромные суммы ,это подорожание будет регулярно каждые 3 месяца
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А что удивляться

35 минут назад
Это по едерасовски)
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