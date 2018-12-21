Происшествия

32 минуты назад

«Мазду» врача сжег 36-летний мужчина

3 885
#пожар
«Мазду» врача сжег 36-летний мужчина

Сотрудники полиции раскрыли поджог автомобиля «Мазда-323F1/6», совершенный 6 ноября этого года в Лебедяни на улице Максима Горького. 

Напомним, что машина загорелась около трех часов утра и была уничтожена огнем полностью.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в поджоге задержан 36-летний местный житель. Полицейские предполагают, что «Мазду» он сжег из-за неприязненных отношений сложившихся между ним и врачом - владелицей машины.

Возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества.
3 885
#пожар

Комментарии (3)

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123

9 минут назад
Ваня Лукьянов совсем с ума сошел,полечат и отпустят
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Милая Оксана

13 минут назад
Видать вылечила кого то
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давно известно

16 минут назад
у каждого врача есть своё кладбище
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