32 минуты назад
«Мазду» врача сжег 36-летний мужчина
Сотрудники полиции раскрыли поджог автомобиля «Мазда-323F1/6», совершенный 6 ноября этого года в Лебедяни на улице Максима Горького.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в поджоге задержан 36-летний местный житель. Полицейские предполагают, что «Мазду» он сжег из-за неприязненных отношений сложившихся между ним и врачом - владелицей машины.
Возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества.
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Милая Оксана
давно известно