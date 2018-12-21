У нелегальных торговцев елками изъяли более 100 деревьев

Более ста новогодних деревьев сегодня вывезено с городских улиц сотрудниками управления потребительского рынка администрации Липецка.

Официальные елочные базары в Липецке открылись 20 декабря. В этот же день на улицах города появились несанкционированные торговые прилавки.

- Ели и сосны реализуют без документов. Неизвестно, законно ли их срубили, здоровы ли они или заражены карантинными вредителями. Кроме того, такие продавцы нарушают правила конкуренции – получают выгоду, не неся расходов, в то время как добросовестные предприниматели в среднем заплатили за место по 21 тысяче рублей, - отметил начальник управления Антон Мамонов.

Районы ЛТЗ и НЛМК, улицы Мичурина, Депутатская и Катукова сегодня оказались в поле зрения сотрудников управления – в результате рейда было вывезено более 100 елей и сосен, демонтировано около десятка импровизированных прилавков, на продавцов составлены административные протоколы. Теперь недобросовестным торговцам придётся заплатить штраф – до 3,5 тысяч рублей, если нарушение было повторным – до 5 тысяч, новогодние деревья, реализуемые ими, будут уничтожены.

Липчанам напоминают, до 31 декабря в областном центре будет работать 74 объекта торговли хвойными деревьями. С перечнем ёлочных базаров можно ознакомиться здесь . О фактах несанкционированной продажи следует сообщать по телефонам 23-91-48 и 23-96-43.



