Общество

сегодня, 16:08

У нелегальных торговцев елками изъяли более 100 деревьев

9 475
#елочные базары #Новый год
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У нелегальных торговцев елками изъяли более 100 деревьев

Более ста новогодних деревьев сегодня вывезено с городских улиц сотрудниками управления потребительского рынка администрации Липецка.

Официальные елочные базары в Липецке открылись 20 декабря. В этот же день на улицах города появились несанкционированные торговые прилавки.

- Ели и сосны реализуют без документов. Неизвестно, законно ли их срубили, здоровы ли они или заражены карантинными вредителями. Кроме того, такие продавцы нарушают правила конкуренции – получают выгоду, не неся расходов, в то время как добросовестные предприниматели в среднем заплатили за место по 21 тысяче рублей, - отметил начальник управления Антон Мамонов.

Районы ЛТЗ и НЛМК, улицы Мичурина, Депутатская и Катукова сегодня оказались в поле зрения сотрудников управления – в результате рейда было вывезено более 100 елей и сосен, демонтировано около десятка импровизированных прилавков, на продавцов составлены административные протоколы. Теперь недобросовестным торговцам придётся заплатить штраф – до 3,5 тысяч рублей, если нарушение было повторным – до 5 тысяч, новогодние деревья, реализуемые ими, будут уничтожены.

Липчанам напоминают, до 31 декабря в областном центре будет работать 74 объекта торговли хвойными деревьями. С перечнем ёлочных базаров можно ознакомиться  здесь. О фактах несанкционированной продажи следует сообщать по телефонам 23-91-48 и 23-96-43.



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#елочные базары #Новый год
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Комментарии (9)

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Бийский Дед

4 минуты назад
Ёлочка m ля мне нравится!
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ждём мнения

33 минуты назад
в пятничном твиттер шоу нескладушек (все поняли от кого?)
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И XYли толку

48 минут назад
Вы их вывезли????? Обратно то их не приклеешь
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skrip

50 минут назад
Карантинные вредители это очень опасно.Вот к примеру ГОСДУМА там одни вредители и сидят в думе законно,а как вредят.
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Гость

55 минут назад
И опять тоже самое..... Будут уничтожены. А почему не отдать в детский дом, школы, малообеспеченным семьям. Я вспоминаю уничтожение компьютерной техники с нелецензионной программой в одной из Липецких фирм. И вот опять......
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Бывший работник управления потрб. Коопер

сегодня, 16:31
А Кирюша Киреев уже ушел? 8 десяток через год ему стуктет, или он до 100 будет работать?
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Я

сегодня, 16:29
Мотив один - не отстегнули.
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вам упырям

сегодня, 16:21
любителям елочек с иллюминацией. вы сами много взамен посадили ЖИВЫХ ДЕРЕВЬЕВ? потом же все на МУСОРКУ ВЫБРОСИТЕ! ГОД СВИНЬИ ДЛЯ ВАС ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ.
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вывод какой?

сегодня, 16:18
завязаны все - те кто дал метры торговые и те кто позволил спилить вывезти Ёлочки! че за показуха? штрафуйте по миллиону! а так это ниочём новость.
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