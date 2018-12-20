Деньги липчан сами падают в руки мошенников

За один день жители области отдали обманщикам 110 000 рублей.

Несколько мошенничеств зарегистрированы в Липецкой области 19 декабря.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в первом случае житель области пытался купить через социальную сеть спортивную одежду и лишился 10 000 рублей. Второе мошенничество гораздо изобретательнее. Автомобиль 37-летнего липчанина забрали на штрафстоянку за множество неоплаченных штрафов от ГИБДД. Владелец машины пытался "решить вопрос" и встретил женщину, которая предложила оплатить через нее все накопленные штрафы и машину отдадут. Получив от автовладельца 50 000 рублей, мошенница исчезла.



В третьем случае мошенники вновь использовали известный сайт объявлений. 29-летний житель Липецка заплатил за продававшуюся через него красную икру 51 000 рублей, и остался без денег и товара.



Полицейские в очередной раз напоминают: будьте крайне внимательны при покупках в интернете и денежных операциях с незнакомцами! Возможность обмана крайне велика, особенно сейчас, когда преступники пользуются предновогодним ажиотажем.





