Происшествия
сегодня, 16:15
В микрорайоне Елецкий пропала 7-летняя девочка
8 4716
Поиски ребенка пока носят локальный характер.
В сообществе микрорайона "Елецкий" появляются сообщения о пропаже 7-летней девочки.
Ребенок пропал в 11 часов дня.
Пока поиски носят носят локальный характер, с просьбами к местным жителям просмотреть подъезды, места прогулок.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, к поискам ребенка уже подключились полицейские. Известно, что девочка вернулась домой из школы, оставила там рюкзак и ушла на улицу. Родителей в это время дома не было.
Фото: vk.com/eletskiy_lipetsk
Ребенок пропал в 11 часов дня.
Пока поиски носят носят локальный характер, с просьбами к местным жителям просмотреть подъезды, места прогулок.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, к поискам ребенка уже подключились полицейские. Известно, что девочка вернулась домой из школы, оставила там рюкзак и ушла на улицу. Родителей в это время дома не было.
Фото: vk.com/eletskiy_lipetsk
8 4716
Липчанка
Гетто
гость 1
NAT
NAT
Таня
ВОРЧУН
Житель г.Липецка
Мася