Происшествия

сегодня, 16:15

В микрорайоне Елецкий пропала 7-летняя девочка

8 4716
#пропавшие без вести
3
В микрорайоне Елецкий пропала 7-летняя девочка

Поиски ребенка пока носят локальный характер.

В сообществе микрорайона "Елецкий" появляются сообщения о пропаже 7-летней девочки.

Ребенок пропал в 11 часов дня.

Пока поиски носят носят локальный характер, с просьбами к местным жителям просмотреть подъезды, места прогулок.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, к поискам ребенка уже подключились полицейские. Известно, что девочка вернулась домой из школы, оставила там рюкзак и ушла на улицу. Родителей в это время дома не было.

Фото: vk.com/eletskiy_lipetsk




8 4716
#пропавшие без вести
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанка

45 секунд назад
Гетто, представьте себе, да. Ни у каждой семьи найдутся средства на няню и бабушки с дедушками рядом. К великому сожалению, наши детки вынуждены стать самостоятельными слишком рано. Дай Бог, с девочкой все в порядке!
ответить

Гетто

3 минуты назад
В 7 лет сама в школу ходит, сама гуляет?
ответить

гость 1

24 минуты назад
NAT, всегда найдётся самая умная со своими советами!
ответить

NAT

35 минут назад
Если ребенок проводит день ОДИН, без родителей, СОТОВЫЙ на шею повесить! Сейчас даже простой телефон можно себе позволить....
ответить

NAT

37 минут назад
У классного руководителя есть телефоны ВСЕХ детей (родителей) класса. Можно ведь их обзвонить..Что время тянуть... Дай Бог, чтоб с малышкой все хорошо было!
ответить

Таня

48 минут назад
Дай Бог чтоб живая была и здоровая!
ответить

ВОРЧУН

52 минуты назад
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЁ С НЕЙ БЫЛО В ПОРЯДКЕ!
ответить

Житель г.Липецка

57 минут назад
Скорее всего ребенок пошла после школы к однокласснице в гости. Заигрались... Сейчас родители с работы вернутся и девочка найдется )) Не переживайте!
ответить

Мася

57 минут назад
Хоть фотку бы опубликовали
ответить

Еще в рубрике

Полицейские распространили ориентировку на пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку
#пропавшие без вести
Полицейские распространили ориентировку на пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку

19 минут назад

Происшествия
15-летнюю девушку разыскивают в Липецкой области
#пропавшие без вести
15-летнюю девушку разыскивают в Липецкой области

55 минут назад

Происшествия
Рабочий получил тяжелые травмы, упав с крыши вагона
Рабочий получил тяжелые травмы, упав с крыши вагона

сегодня, 16:28

Происшествия
Рецидивист забил знакомого киркой из-за сотового телефона
#убийство
5
Рецидивист забил знакомого киркой из-за сотового телефона

сегодня, 15:20

Происшествия
Двух липчан обвиняют в наркоторговле
#наркотики
5
Двух липчан обвиняют в наркоторговле

сегодня, 15:10

Происшествия
На трассе Липецк-Елец автобус свалился в кювет
#авария #ДТП
8
На трассе Липецк-Елец автобус свалился в кювет

сегодня, 11:46

Происшествия