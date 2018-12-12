Общество
сегодня, 19:42
Экология в Липецкой области лучше чем в Крыму
Таковы данные организации "Зеленый патруль"
«Зеленый патруль» сегодня опубликовал экологический рейтинг регионов по итогам осени 2018 года.
По итогам этой осени 2018 года в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ», публикуемом уже более 10 лет, десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:
1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. Курская область; 5. Белгородская область; 6. Мурманская область; 7. Магаданская область; 8. Москва; 9. Республика Коми; 10. Санкт-Петербург.
Липецкая область – на 49-м месте. За год она улучшила свои позиции на 1 пункт.
Соседняя Воронежская область, напротив, ухудшила свои позиции на 2 пункта, и расположилась на 50-м месте.
К слову, Крым, ниже Липецкой области на 10 позиций – на 59 месте.
Замыкают список регионов по итогам осени 2018 года: 76-е место: Республика Саха (Якутия); 77-е Красноярский край; 78. Брянская область; 79. Оренбургская область; 80. Республика Бурятия; 81. Нижегородская область; 82. Московская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская; 85. Свердловская область.
По итогам этой осени 2018 года в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ», публикуемом уже более 10 лет, десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:
1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. Курская область; 5. Белгородская область; 6. Мурманская область; 7. Магаданская область; 8. Москва; 9. Республика Коми; 10. Санкт-Петербург.
Липецкая область – на 49-м месте. За год она улучшила свои позиции на 1 пункт.
Соседняя Воронежская область, напротив, ухудшила свои позиции на 2 пункта, и расположилась на 50-м месте.
К слову, Крым, ниже Липецкой области на 10 позиций – на 59 месте.
Замыкают список регионов по итогам осени 2018 года: 76-е место: Республика Саха (Якутия); 77-е Красноярский край; 78. Брянская область; 79. Оренбургская область; 80. Республика Бурятия; 81. Нижегородская область; 82. Московская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская; 85. Свердловская область.
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Пророк
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