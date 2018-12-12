Общество

сегодня, 19:42

Экология в Липецкой области лучше чем в Крыму

43 1226
#экология #рейтинг
2
Экология в Липецкой области лучше чем в Крыму

Таковы данные организации "Зеленый патруль"

«Зеленый патруль» сегодня опубликовал экологический рейтинг регионов по итогам осени 2018 года.

По итогам этой осени 2018 года в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ», публикуемом уже более 10 лет, десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:

1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. Курская область; 5. Белгородская область; 6. Мурманская область; 7. Магаданская область; 8. Москва; 9. Республика Коми; 10. Санкт-Петербург.

Липецкая область – на 49-м месте. За год она улучшила свои позиции на 1 пункт.

Соседняя Воронежская область, напротив, ухудшила свои позиции на 2 пункта, и расположилась на 50-м месте.

 К слову, Крым, ниже Липецкой области на 10 позиций – на 59 месте.

Замыкают список регионов по итогам осени 2018 года: 76-е место: Республика Саха (Якутия); 77-е Красноярский край; 78. Брянская область; 79. Оренбургская область; 80. Республика Бурятия; 81. Нижегородская область; 82. Московская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская; 85. Свердловская область.
43 1226
#экология #рейтинг
2

Комментарии (43)

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Гость

6 минут назад
Совсем умом тронулись!!!!!!
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Пророк

8 минут назад
Да ну
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Гость

8 минут назад
Вот удивили Москва на 8м месте, а Московская область на 82 дебилы. Продажные твари
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Да уж

15 минут назад
Они наверное с Лейпцигом путают. Тем, что в Германии. Других объяснений не вижу.
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Аня

19 минут назад
согласна,что Челябинск ,самый грязный город России.
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Дерсу

23 минуты назад
Соловья нет, а свист продолжается.
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Свинарь

23 минуты назад
Вот только мост достроим и попрут туристы .
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Бывший в профсоюзе

24 минуты назад
В Липецке экология лучше Крыма,зарплата 37000руб.потпебительская корзина самая дешевая,цены минимальные,доступное жилье,медицына на мировом уровне, бесплатное образование,смешные тарифы ЖКХ,пенсионеры путешествуют по миру,а не штурмуют мусорные контейнера с просрочкой и гнильем из магазинов.Вопрос!Липецк -это в Норвегии ,или в Швейцарии?
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1

33 минуты назад
Д, Нет, памятник Солженицыну нам не надо ! "Так что пусть в Москве остаются" !
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Бутер

34 минуты назад
Да экология огонь только смертность как в Африке.
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