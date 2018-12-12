Пройти по 27-му микрорайону и остаться в живых (ФОТО)

На крыше дома №40 на улице Стаханова наросли метровые сосульки, которые запросто могут кого-нибудь покалечить.

Жителям 27-го микрорайона нужно быть особенно осторожными, возвращаясь домой, тем более - в темное время суток. Потому что возле дома №40 на улице Стаханова вас запросто может убить или покалечить сосулькой.

Проблема для Липецка не нова. Для некоторых управляющих компаний оттепель наступила так же неожиданно, как и зима. Но здешний случай - особый. Зима длится еще не так долго, а на крыше дома уже успели нарасти чуть ли не метровые «сталактиты».





Рухнув вниз, такая глыба способна разделить судьбу любого человека на «до и после».





Жильцы рассказали, что обращались в управляющую компанию «Новолипецкую», но все без толку. Мы решили позвонить сами. Телефон приемной "управляшки" упорно молчал, дозвониться удалось лишь до диспетчера.





Диспетчер Косинова предположила, что трубку никто не берет по той причине, что «перерыв закончился всего полчаса назад. Может, никого пока и нету» (запись разговора имеется в редакции).

Со своей стороны исполнительная диспетчер обещала передать информацию о нависшей над головами граждан угрозе в виде сосулек руководству организации.

- Если кого-нибудь увижу, то обязательно сообщу, - обнадежила она журналистов.







Жители дома рассказали нам и о другой проблеме. Обледенелый двор крайне редко посыпают песком, из-за чего ходить здесь опасно не только по причине нависших сосулек, но и гололеда.

- Мне сын сегодня позвонил и сообщил, что упал у нас во дворе, - рассказала местная пенсионерка, - Он попросил меня не выходить на улицу, чтобы не попасть в беду.







Впрочем, нельзя сказать, что «управляшка» не делает вообще ничего. И о сосульках ей известно. Потому что на каждом подъезде и даже на ближайших деревьях висят объявления: «Осторожно, сосульки!». Мол, если что и случился, то «мы предупреждали». Но неужели этим дело и должно ограничиваться? А почему бы не сбить сосульки?

И еще. В объявлении содержится рекомендация: «Машина не ставить». О людях ничего не сказано.





