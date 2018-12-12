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Пройти по 27-му микрорайону и остаться в живых (ФОТО)

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#Сосульки #опасность
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Пройти по 27-му микрорайону и остаться в живых (ФОТО)

На крыше дома №40 на улице Стаханова наросли метровые сосульки, которые запросто могут кого-нибудь покалечить.

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Жителям 27-го микрорайона нужно быть особенно осторожными, возвращаясь домой, тем более - в темное время суток. Потому что возле дома №40 на улице Стаханова вас запросто может убить или покалечить сосулькой.

Проблема для Липецка не нова. Для некоторых управляющих компаний оттепель наступила так же неожиданно, как и зима. Но здешний случай - особый. Зима длится еще не так долго, а на крыше дома уже успели нарасти чуть ли не метровые «сталактиты».

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Рухнув вниз, такая глыба способна разделить судьбу любого человека на «до и после».

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Жильцы рассказали, что обращались в управляющую компанию «Новолипецкую», но все без толку. Мы решили позвонить сами. Телефон приемной "управляшки" упорно молчал, дозвониться удалось лишь до диспетчера.

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Диспетчер Косинова предположила, что трубку никто не берет по той причине, что «перерыв закончился всего полчаса назад. Может, никого пока и нету» (запись разговора имеется в редакции).

Со своей стороны исполнительная диспетчер обещала передать информацию о нависшей над головами граждан угрозе в виде сосулек руководству организации.

- Если кого-нибудь увижу, то обязательно сообщу, - обнадежила она журналистов.

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Жители дома рассказали нам и о другой проблеме. Обледенелый двор крайне редко посыпают песком, из-за чего ходить здесь опасно не только по причине нависших сосулек, но и гололеда.

- Мне сын сегодня позвонил и сообщил, что упал у нас во дворе, - рассказала местная пенсионерка, - Он попросил меня не выходить на улицу, чтобы не попасть в беду.

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Впрочем, нельзя сказать, что «управляшка» не делает вообще ничего. И о сосульках ей известно. Потому что на каждом подъезде и даже на ближайших деревьях висят объявления: «Осторожно, сосульки!». Мол, если что и случился, то «мы предупреждали». Но неужели этим дело и должно ограничиваться? А почему бы не сбить сосульки?

И еще. В объявлении содержится рекомендация: «Машина не ставить». О людях ничего не сказано.

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8 956
#Сосульки #опасность
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Комментарии (8)

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Метель

3 минуты назад
Смотря какая заявка-некоторые подлежат немедленному исполнению. Кроме того, работа по ликвидации сосулек должна производиться без каких-то там заявок. Мастера должны обходить свои участки и планировать эти работы.
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Я

19 минут назад
Это где?, А через три дня или осел сдохнет или падишах помрет.
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город

29 минут назад
мож администрация рассосет
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Это где?

31 минуту назад
001, заявка должна рассматриваться и исполняться в течение 3 дней,со дня поступления телефонограммы.А не исполнение может квалифицироваться,как соучастие в покушении на жизнь.
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УК

32 минуты назад
Ссать хотела на все они любят только деньги)
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skrip

38 минут назад
Судя по фото ул Стаханова совсем хреново стала выглядеть.
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001

49 минут назад
Уважаемая редакция!!! Звонок диспетчеру не имеет никакой силы если это не чрезвычайная ситуация. Обращения по сосулькам регистрируют, но исполнять не могут, поскольку официально (письменно) заявки не поступало. Кстати, письменное обращение рассматривают в теч. месяца с учетом выходных. Так что, у УК есть ПРАВО на законодательном уровне ЖДАТЬ пока они не растают сами, либо не убьют нас. Так что написания писем это просто издевка.
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я

50 минут назад
Безграмотные писаки, ошибки ваши раздражают очень.
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