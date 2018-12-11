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39 минут назад

В Кремле прокомментировали сообщение иностранных СМИ о найденном удостоверении Штази на имя Путина

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В Кремле прокомментировали сообщение иностранных СМИ о найденном удостоверении Штази на имя Путина

Немецкая газета Bild сообщила об обнаружении документа в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или «Штази» по-русски). По информации издания, документ был обнаружен при изучении архивов бывшего управления «Штази» в Дрездене.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что главе российского государства Владимиру Путину могло быть выдано удостоверение Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази), - передает "Интерфакс".

"Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб, точнее даже в СВР", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в газете Bild. В ней говорилось, что в архивах бывшего районного управления Штази в Дрездене было обнаружено удостоверение, выданное на имя майора В.Путина, которое продлевалось вплоть до 1989 года.

Вместе с тем Песков отметил, что "в то время - во времена СССР - КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями".

Документ на имя Владимира Путина, который, по сообщению немецкой газеты Bild, был найден в архивах бывшего министерства государственной безопасности ГДР, скорее всего, является пропуском для прохода в здание министерства, а не удостоверением сотрудника Штази, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Ранее Bild сообщила о том, что в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене обнаружилось якобы удостоверение на имя Путина, - передает РИА-Новости.
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