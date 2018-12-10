Бизнес

53 минуты назад

Светодиодные гирлянды, деревья и фигурки: «LEDCITY» обновляет ассортимент перед Новым годом

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#LEDcity #светодиодноеосвещениелипецк #освещениелипецк
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Светодиодные гирлянды, деревья и фигурки: «LEDCITY» обновляет ассортимент перед Новым годом

Компания «LEDCITY» теперь радует жителей не только Тамбова, но и Липецка – где в октябре произошло открытие нового магазина. Он располагается на территории торгового комплекса «Большой трубный», по адресу: Трубный проезд, владение 6.

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Компания «LEDCITY» предлагает жителям Липецка приобрести современные, безопасные и экономичные источники света на основе светодиодов. LED лампы помогают снизить расходы на электроэнергию до 50%.

Кроме того, светодиодные лампочки имеют гарантию более года. Так что, если светодиод выйдет из строя, лампу быстро заменят на новую в магазине.

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Ассортимент магазина «LEDCITY» предлагает более 7000 моделей светильников. Это различные источники света как для дома и улицы, так и для масштабных помещений: торговых точек, складов, офисов. В магазине всегда можно найти люстры, светильники, бра, светодиодные ленты, модули и комплектующие на любой вкус и кошелек.

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«LEDCITY» занимается изготовлением бегущих строк и светодиодных экранов, а также предлагает решения по управлению светом. Для владельцев бизнеса и организаций предоставляются индивидуальные условия.

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Персонал «LEDCITY» всегда готов помочь с подбором и расчетом источников освещения под объекты любой сложности так, чтобы оно бесперебойно работало на протяжении всего срока службы и приносило выгоду владельцу.

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А сейчас в магазине «LEDCITY» появились товары в новогодней тематике — широкий выбор новогоднего и праздничного освещения. Для дома и улицы можно выбрать светодиодные гирлянды, сетки, занавесы и деревья различной высоты, а также фигуры Деда Мороза, оленя, белого медведя и снеговика.

«LEDCITY»

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#LEDcity #светодиодноеосвещениелипецк #освещениелипецк
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