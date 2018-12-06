Общество

38 минут назад

Дело об убийстве с отрезанными половыми органами направлено в суд

4 753
#убийство
Дело об убийстве с отрезанными половыми органами направлено в суд

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего рецидивиста, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия, 2 октября на протяжении всего дня обвиняемый выпивал с 41 - летним хозяином дома по улице Матросова в Липецке. Между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Гость нанес оппоненту удары в голову, и, взяв провод, стал его душить. Хозяин дома сопротивление, тогда обвиняемый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему удар в шею. От полученного ранения хозяин дома скончался. Отрезав ему половые органы, гость с места преступления скрылся. О произошедшем он рассказал знакомому, который и заявил об убийстве в правоохранительные органы.

На время предварительного следствия фигурант был заключен под стражу. Установлено, что он ранее судим, в том числе за кражу и незаконный оборот наркотиков. Вину в совершении очередного преступления признал и подтвердил свои показания при проверке на месте происшествия. Однако впоследствии от своих слов отказался. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, протоколы осмотра места происшествий и других следственных действий, а также результаты судебных экспертиз. В установленный законом двухмесячный срок следствие завершено, и материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

За данное преступление грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

4 753
#убийство

Комментарии (4)

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3 минуты назад
Зачем он орган то отрезал. Чем орган ему помешал.
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Опечатки

11 минут назад
"Хозяин дома сопротивление" - пропущено слово
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Калдырь

24 минуты назад
Товарищ корреспондент уточните пожалуйста с чем уголовное дело направлено в суд? Повезло тому кто вез в суд этот отрезанный прибор.
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гость 555

25 минут назад
Сейчас поналетит толпа с дебильными комментами!
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