Нестареющая Измалкова наконец-то ощутила конкуренцию со стороны молодых

Соревнования в Ижевске начались с сенсации: кандидат в мастера спорта «перестреляла» фавориток.

Первые медали положили в нашу копилку липецкие снайперы, которые в Ижевске участвуют в Кубке России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия.

Многократная чемпионка мира, Европы и России Ирина Измалкова завоевала «серебро» у стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров (упражнение «ВП/ДМ-60» - последняя цифра означает количество выстрелов).

В квалификации Измалкова показала второй результат 564 очка и вышла в финал, в котором выступали четыре сильнейшие спортсменки. Трое из них давно считаются старожилами стрелкового спорта: победительница квалификационного раунда (375 очков) Ольга Степанова из Санкт-Петербурга, омичка Юлия Эйдензон (562) и Измалкова. Почти на всех внутренних стартах в России именно эта троица занимает весь пьедестал почета в различном порядке.

Четвертую участницу можно отнести к «темным лошадкам»: Татьяне Болтневой из Красноярска всего 17 лет, она носит звание лишь кандидата в мастера спорта. И надо так было случиться в Ижевске, что именно молодая Болтнева в финале заняла первое место! Измалкова финишировала второй, а Степанова - третьей.

Отметим, что 48-летняя Ирина Измалкованедавно в одном из интервью сказала, что в неолимпийских видах стрельбы конкуренцию со стороны молодых спортсменов старожилы давно не чувствуют. И вот, она конкуренция пришла. Отметим, что сибирячка Болтнева весной этого года в Венгрии в той же стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров она установила мировой рекорд среди юниоров (1 468 очков из 1800), а до этого дважды выигрывала юношеские первенства страны.

Второе место на Всероссийских соревнованиях занял и Иван Стукачев в стрельбе из пневматического пистолета с 8 метров.

Воспитанник Игоря Никулина показал 565 и 572 очка из 600 возможных соответственно в отборочном старте и квалификации, а затем в финале - 240,7. Лучше стрелял только Леонид Екимов из Архангельска - 241,5 в финале.

Оба наших медалиста тренируются в знаменитой школе олимпийского резерва имени А.М. Никулина в районном Конь-Колодезе.