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сегодня, 15:58

Жители Борисовки и села Мягкое встретят Новый год в новых клубах

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Жители Борисовки и села Мягкое встретят Новый год в новых клубах

Два дома культуры на этой неделе открылись в селах Борисовка Добровского района и Мягкое Измалковского района.

В Борисовке новый  культурный объект построили с нуля. Там будут работать кружки и секции, библиотека, концертный зал,  рассчитанный на 100 мест. Звуковое и световое оборудование — самое современное. Также на базе ДК местные власти планируют открыть филиал добровской школы искусств. 

В селе Мягкое здание бывшего ДК находилось в аварийном состоянии и фактически клуб не работал.  В новом — есть все необходимое для отдыха и творчества — современный концертный зал, рассчитанный на 100 мест, новейшее звуковое и световое оборудование, помещения для кружков и секций. И все это под одной крышей.

Оба ДК  заработали в рамках областной программы по строительству домов культуры и развитию культурной жизни в деревнях и селах Липецкой области. В настоящее время бюджет программы освоен, благодаря чему  регион вышел в лидеры по  количеству построенных и отремонтированных культурных объектов.  В сентябре нынешнего года в Грязях состоялось всероссийское совещание, на котором липчане делились своим опытом с коллегами из других регионов.  Тогда заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран высказал мнение, что    формы работы, применяемые липчанами,  оказались оптимальными именно для нашего региона.  

- Развитие культуры — это, прежде всего, развитие инфраструктуры вокруг клуба,  современная аппаратура и прочая «начинка». Учреждения культуры должны превратиться в центры притяжения для людей разных возрастов и разных интересов. Только  в этом случае они станут тем якорем, который поможет человеку закрепиться на своей малой родине. 

Когда в регионе впервые заговорили о программе, практически сразу определили приоритетное направление: система домов культуры нуждается в реструктуризации. Многие были построены еще в 60-70 годы прошлого века, а в некоторых селах отсутствовали вовсе. Родилась программа «За три года в 35 сел — 35 ДК». В итоге уже в прошлом году в селах Липецкой области открыли десять  домов культуры  и пять  распахнули  свои двери в нынешнем году.  

Фото предоставлено пресс службой Администрации Липецкой Области.

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