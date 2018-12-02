Один день из жизни отличника

Липецкий девятиклассник, завоевавший серебряную медаль на международной олимпиаде по информатике, пишет программы под тяжелый русский рок и знает приемы карате.

Ученик липецкой школы № 2, пятнадцатилетний Константин Фролов, в будущем обещает превратиться в типичного программиста: по крайней мере, очки, сосредоточенный вид и «творческая» прическа уже налицо.Впрочем, не стоило бы искать в Косте какие-то расхожие черты умника: не так уж все и просто. Программистом он обязательно станет, а вот типичным ли — это еще вопрос.Константин считает, что первый «звоночек» о его будущей страсти к информатике можно было заметить еще в его раннем детстве: парнишка очень любил играть в компьютерные игры. Скажете: нашли чем удивить, да все пацаны сутками не отрывались бы от дисплея или игровой приставки! Может и так, но маленький Костя, играя в «Майнкрафт», сразу начал задумываться о том, как все это создавалось и по какому принципу работает. Свои первые программы он пытался создавать еще до того момента, когда в школе начались уроки информатики, на это мальчика вдохновил папа, который по специальности инженер-программист. Но успех к юному программисту пришел не сразу.- Постепенно я освоил азы и понял, что это не так уж сложно, главное написать небольшой код и запустить его, а дальше он все сделает сам, - говорит наш герой.Константин рассказывает, что многому он научился в центре дополнительного образования «Стратегия»: школьник занимается по программе IT-Квантум 3 раза в неделю и часто ездит в специальные лагеря для таких же как он увлеченных ребят.- В лагерях мы занимаемся информатикой по 5-6 часов в день — решаем задачи. Каждая из них включает в себя некую «легенду» и математическую часть. А наша задача — составить алгоритм эффективных действий, - рассказывает Костя. - Вообще я занимаюсь информатикой сам, каждый день. Для этого даже не нужен какой-то особенно мощный компьютер, мне достаточно ноутбука. Главное постичь азы и можно развиваться самостоятельно. Если тренироваться каждый день, то можно многого достичь.Именно регулярные упорные тренировки привели Константина сначала во Всероссийскую сборную по информатике (на отборочной олимпиаде он стал вторым среди восьмиклассников), потом — на Х Международный турнир по информатике (IATI), который прошел в этом году в Болгарии. Кроме российских умников Косте пришлось бороться с гениями информатики из Молдавии, Швейцарии, Польши, Сербии, Армении, Румынии, и, конечно, принимающей страны, Болгарии. Кстати, болгарская команда была очень сильной — признает наш земляк.О самом турнире серебряный призер рассказывает очень просто и спокойно: пришел… сел… стал решать… не волновался… Ну, а потом выяснилось, что решал не зря — даже медаль дали.Российские школьники вообще очень достойно выступили на турнире, взяв 29 медалей из 87, из которых 11 — золотые. Кстати, на этом состязании взял золотую медаль племянник ректора МГУ Антон Садовничий.Конечно, не может у нас не возникнуть естественного вопроса: а что кроме информатики есть в жизни подростка 15 лет? Должны же быть и еще какие-то увлечения, в конце концов?!- У меня и другие увлечения есть… Например, математика, - просто говорит Костя.Стоит отметить, что одноклассникам Константина даже в голову не приходит считать его этаким «ботаником». Мы же не зря сказали, что он круглый отличник - у него и по физкультуре пять. К тому же до того, как уйти с головой в информатику, мальчик шесть лет ходил в секцию карате. Правда, Константин замечает, что аналитический склад ума ему в карате не помогал, а скорее, мешал. В спарринге анализировать некогда, лучше проявить быстроту реакции и провести прием.Близкие друзья и приятели у Кости тоже есть, а одноклассники ценят его за общительность и за то, что парень всегда готов делиться своими знаниями: охотно дает списать, если попросят.Размышляя о своем будущем, Константин мысленно видит себя… программистом, конечно, правда профиль еще не выбрал. Но точно знает: в науку не пойдет.- Хочу создавать что-то близкое к жизни, практичное, полезное для людей, - признается парень. - Кстати, я в детстве очень любил книгу «Робинзон Крузо» - меня вообще привлекает тема выживания в диких условиях. Потому что мне очень интересно наблюдать, как человек создает что-то из ничего.Впрочем, таланты Кости уже сейчас находят практическое применение. Его папа, который, сыном гордится, нередко обращается к помощи отпрыска: например, недавно попросил перекачать файлы с одного компьютера на другой и сделать это оптимально. Мама, чтобы мотивировать сына помогать по дому, просит его перед уборкой своей комнаты, составлять соответствующую программу. Тут, признаться, бывают сбои: Косте кажется, что он в этой программе правильно расставляет приоритеты, но мама почему-то не согласна. Юный программист и готовить уже умеет, по крайней мере, макароны себя сварит сам, очень даже просто, без всяких программ.Среди слабостей Константина — русский рок. Ему особенно хорошо думается под музыку групп «Ария», «Катарсис» и «Арктида».Конечно, у нашего отличника есть мечта. Костя полагает, что идеально было бы найти такую работу, чтобы обеспечить себе достойную жизнь и главное, возможность развиваться — ездить по миру, учиться в хороших учебных заведениях, и так далее.Кстати об учебных заведениях. Сразу после победы в Европейском турнире Константин, как и другие победители, получил ряд предложений от лучших российских вузов.Окончательный выбор делать еще рано, но возможно, Костя Фролов сделает свой выбор в пользу Высшей школы экономики в Москве, а может, выберет какой-нибудь хороший вуз в Санкт-Петербурге.