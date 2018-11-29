На сахарном заводе утонул водитель грузовика

63-летний мужчина упал в емкость для мытья корнеплодов.

Данковским межрайонным отделом СУ СК РФ по Липецкой области начата проверка обстоятельств смерти 63-летнего мужчины, погибшего сегодня утром на территории Лебедянского сахарного завода.



Как стало известно GOROD48, погибший был водителем грузовика. Сегодня утром он привез на завод груз сахарной свеклы. Выгрузив ее, мужчина зачем-то пошел к емкости, где моют корнеплоды. Наблюдая за работой оборудования, он споткнулся и упал в резервуар, в котором бешеный поток воды ворочал тонны корнеплодов. Выбраться из технологического бассейна водитель не сумел.



По состоянию на конец октября, по данным госинспекции по охране труда в Липецкой области, в регионе от несчастных случаев на производстве погибли 10 человек. Данные за ноябрь еще не собраны, но если ЧП на сахарном заводе - одиннадцатый такой случай, то в нынешнем году в области на производстве погибло ровно столько же человек, сколько и в 2017 году.

