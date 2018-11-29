Происшествия
44 минуты назад
По факту гибели школьника в реке Дон возбуждено уголовное дело
27 ноября сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летнего школьника в Лебедянском районе.
Напомним, что в ночь на 5 ноября автомобиль "Лада Приора", в котором находился школьник и еще два человека упал с моста через реку Дон в районе села Вторая Куликовка Лебедянского района. Школьник не сумел выбраться из машины и погиб. 25 ноября после долгих поисков его тело нашли на дне реки в районе моста.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что дело возбуждено в отношении 31-летнего жителя Московской области. Полицейские считают, что именно он находился ра рулем автомобиля в ту злосчастную ночь. Мужчине вменяют ч. ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека").
Жителя Подмосковья, который в начале ноября приехал в Лебедянский район к родственникам, и второго пассажира "Лады" полицейские нашли уже утром после аварии. Но оба были так пьяны, что не смогли ничего вспомнить об обстоятельствах ночной поездки и падения автомобиля с моста.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что дело возбуждено в отношении 31-летнего жителя Московской области. Полицейские считают, что именно он находился ра рулем автомобиля в ту злосчастную ночь. Мужчине вменяют ч. ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека").
Жителя Подмосковья, который в начале ноября приехал в Лебедянский район к родственникам, и второго пассажира "Лады" полицейские нашли уже утром после аварии. Но оба были так пьяны, что не смогли ничего вспомнить об обстоятельствах ночной поездки и падения автомобиля с моста.