Происшествия

44 минуты назад

По факту гибели школьника в реке Дон возбуждено уголовное дело

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#авария #ДТП
По факту гибели школьника в реке Дон возбуждено уголовное дело

27 ноября сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту гибели 15-летнего школьника в Лебедянском районе. 

Напомним, что в ночь на 5 ноября автомобиль "Лада Приора", в котором находился школьник и еще два человека упал с моста через реку Дон в районе села Вторая Куликовка Лебедянского района. Школьник не сумел выбраться из машины и погиб. 25 ноября после долгих поисков его тело нашли на дне реки в районе моста.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что дело возбуждено в отношении 31-летнего жителя Московской области. Полицейские считают, что именно он находился ра рулем автомобиля в ту злосчастную ночь. Мужчине вменяют ч. ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека").

Жителя Подмосковья, который в начале ноября приехал в Лебедянский район к родственникам,  и второго пассажира "Лады" полицейские нашли уже утром после аварии. Но оба были так пьяны, что не смогли ничего вспомнить об обстоятельствах ночной поездки и падения автомобиля с моста.


 
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#авария #ДТП

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