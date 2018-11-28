Здоровье

сегодня, 17:24

Пилотный проект в сфере здравоохранения стартовал в регионе

10 1046
#здравоохранение
Пилотный проект в сфере здравоохранения стартовал в регионе

Для повышения качества и доступности медицинской помощи в государственных медицинских организациях региона управление здравоохранения Липецкой области совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения начинает реализацию пилотного проекта по внедрению системы добровольной сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности».


Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, в проект включены пять государственных медицинских организаций: Липецкая областная клиническая больница, Липецкий областной перинатальный центр, Липецкий областной онкологический диспансер, Елецкая городская больница №1 имени Н.А. Семашко и Липецкая городская поликлиника №1.

Пилотный проект предусматривает отработку деятельности медицинской организации по 10 разделам. Это, в частности, система управления персоналом, эпидемиологическая и лекарственная безопасность, организация экстренной и неотложной помощи в стационаре, организация работы приемного отделения. В областной клинической больнице и городской поликлинике №1 в рамках проекта запланировано создание Центров компетенции для тиражирования опыта в масштабах всей региональной лечебной сети, а также обеспечения стандартизации основных лечебных и диагностических процессов.

Внедрение пилотного проекта предусматривает проведение в течение 2018-2019 годов внешнего аудита, вводных семинаров, вебинаров, посвященных реализации современной политики качества в здравоохранении, организацию контроля и управления безопасностью медицинской деятельностью, а также практикумов по проведению внутреннего аудита (контроля качества) в медицинских организациях. После завершения проекта все участвующие в нем медицинские организации получат государственные Сертификаты качества и безопасности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
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#здравоохранение

Комментарии (10)

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таперича

10 минут назад
Стока мероприятий! А лечить то када будете, опасля?
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Пенсионер

49 минут назад
Лутше найдите грамотных врачей а то их нет .
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ведь

51 минуту назад
Больше половины людей не в состоянии оброшаться в платные клиники. Лечаться сами своими методами.Сволочи. Ещё о каком то повышении пенсионного возраста сговорились!
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ёпт

57 минут назад
Сколько можно издеваться над и так уже практически убитой бесплатной медициной!!! Врачей нет, последние старики дорабатывают последние годы, молодые врачи год , два работают в этих бесплатных больницах и убегают в частные клиники, там платят больше. Сделайте нормальные зп врачам, сволочи, что бы у них проснулось желание лечить детей.
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Какой толк?

сегодня, 18:16
нам то что простым смертным от этой сертификации?
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Апофиг

сегодня, 18:09
На всякий пилотный проект..., есть своя Летникова...
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Это не патриотично

сегодня, 18:01
для это, соляру по45 рублей это да
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для это

сегодня, 17:55
сколько в деньгах. а то может там дешевле , если посчитать.
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Это

сегодня, 17:49
Печатают уже двадцатый раз. Зачем в Липецке медицина? Поехал в мюнхен и все вылечил. Всех дел.
ответить

Как гость

сегодня, 17:45
я знаю это фото. это 10-летнийхитачи с русской математикой на 8 микрорайоне. старье выдают за хай-тек.
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