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Общество
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сегодня, 14:10
В Тербунском районе нашли артиллерийский снаряд: его уничтожили спасатели
Взрывоопасный предмет обнаружили в селе Урицкое.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, боеприпас был обнаружен утром 13 апреля в селе Урицкое Тербунского района.
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