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Происшествия
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25 минут назад
В Липецке угнали два велосипеда
Кражи уже раскрыты.
Еще один велосипед — уже за 10 000 рублей — был украден у 43-летней женщины из общего тамбура третьего этажа дома на улице 50 лет НЛМК. В краже подозревают 39-летнего жителя этого же дома.
Пьяный подозреваемый собрался в магазин, увидел в тамбуре велосипед и решил на нём доехать. А после магазина он захотел ещё и доехать до своего друга в Левобережном районе. Но после похода в гости сил добираться домой на велосипеде уже не было, и мужчина оставил его в подъезде у друга.
Этот велосипед тоже изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Её санкция — до пяти лет лишения свободы.
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