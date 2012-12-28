В Липецке угнали два велосипеда

Кражи уже раскрыты.

В полицию обратилась 37-летняя липчанка, у которой в ночь с 12 на 13 апреля из подъезда дома по улице Физкультурной украли непристегнутый велосипед за 4 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающего 47-летнего липчанина. Похищенный велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи — до двух лет лишения свободы.Еще один велосипед — уже за 10 000 рублей — был украден у 43-летней женщины из общего тамбура третьего этажа дома на улице 50 лет НЛМК. В краже подозревают 39-летнего жителя этого же дома.Пьяный подозреваемый собрался в магазин, увидел в тамбуре велосипед и решил на нём доехать. А после магазина он захотел ещё и доехать до своего друга в Левобережном районе. Но после похода в гости сил добираться домой на велосипеде уже не было, и мужчина оставил его в подъезде у друга.Этот велосипед тоже изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Её санкция — до пяти лет лишения свободы.