«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
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Общество
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36 минут назад
В Липецке отмывают памятники
Город потратит на приведение в порядок памятников посвященных Великой Отечественной войне 290 тысяч рублей.
Такая же процедура ждет и остальные 14 памятников посвященных Великой Отечественной войне. На мытье памятников из городского бюджета выделено 290 тысяч рублей. Памятник танкистам — самый большой из них. Все памятники приведут в порядок к 8 мая.
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