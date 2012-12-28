В Липецке отмывают памятники

Город потратит на приведение в порядок памятников посвященных Великой Отечественной войне 290 тысяч рублей.

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Сегодня в Липецке начали мыть памятник танкистам. Для его очистки рабочие используют обычную воду, только гранитные швы протирают хлоросодержащей жидкостью, чтобы очистить их от высолов — белого солевого налета. Об этом GOROD48 рассказал ведущий инженер управления главного смотрителя Сергей Никольчинков.Такая же процедура ждет и остальные 14 памятников посвященных Великой Отечественной войне. На мытье памятников из городского бюджета выделено 290 тысяч рублей. Памятник танкистам — самый большой из них. Все памятники приведут в порядок к 8 мая.