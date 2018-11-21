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сегодня, 20:18

Липецкая вечЁрка: зарплата Артамонова, ЧП в школе и ремонт проспекта Победы

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: зарплата Артамонова, ЧП в школе и ремонт проспекта Победы

Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей GOROD48 новостей Липецка и региона в среду, 21 ноября.

Самым обсуждаемым сегодня сообщением стало опровержение, прозвучавшее от Игоря Артамонова. Врио губернатора назвал фейком слухи о том, что он назначил себе месячную зарплату в 12 млн рублей. На самом деле, он будет получать в шесть раз меньше. Причем – в год.

Политическую картину дня дополнила критика в адрес Сергея Иванова. Исполняющий обязанности пожурил мэра Липецка за большое число жалоб на дела в городе, которые липчане прислали Артамонову. Впрочем, мэр нашёл объяснение ситуации.

Также пользователям было интересно узнать про дорожные ремонты. Главными объектами в Липецке станут улица Космонавтов и проспект Победы. Обновление проспекта планируют завершить в 2020 году, а до этого – разобраться с коммуникациями.

А около пяти вечера в липецкой школе произошло ЧП .По словам вице-мэра Евгения Павлова, ничего страшного не случилось. Упавшая штукатурка толщиной в палец отвалилась с потолка площадью два квадратных метра.
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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (4)

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126

24 минуты назад
Просился бы назад к Грефу!
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гость

36 минут назад
А как же простым людям прожить на 12-15 тысяч в месяц?
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Мы из Ельца!

56 минут назад
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА ЕЛЬЦА АЛЕСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИШАНОВ ПОДАЛ ПРОШЕНИЕ В КОМАНДУ И.Г.АРТАМОНОВА, ОТ ОДНОГО ПАХАНА К ДРУГОМУ... ДА , ЛИЧНОСТЬ ЗАУРЯДНАЯ, АЛЕША ИШАНОВ, ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ МАЛЬЧИК, ГОМОСЕКСУАЛИСТ..., СМЕНИЛ ЭПОХУ ПОРЯДОЧНОСТИ В.СОКОВЫХ, НА РАЗВРАТ И ПЕДОФИЛИЗМ В НЫНЕШНЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА! АЛЕКСЕЙ ПАНОВ НА ЭТО ПОШЕЛ, ЧТОБЫ ПРИДТИ К ВЛАСТИ. НЕ ЗНАЮ, ПОЙДЕТ НА ЭТО, ЧТОБЫ ПЕДОФИЛИЯ И ГОМОСЕКСУАЛИЗМ ПРОЦВЕТАЛ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ?! ВОПРОС...?! ВОЗМЕТ ЛИ В СВОЮ КОМАНДУ И.Г.АРТАМОНОВ, ПЕРЕВЕРТЫША А.В.ИШАНОВА, КОТОРОГО ЖЕНИЛИ, ЧТОБЫ СМЕНИТЬ ЕМУ ЦВЕТ..., НО НЕТ ЕЛЕЦ ЗНАЕТ КАК ЕГО ЖЕНИЛИ, ЕЛЕЦКОГО ПЕДИКА...
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Наталья

сегодня, 21:27
Даже 6 миллионов а год! Не до * ли?Им 50000 в год,тогда бы твари пожили! ВОР НА ВОРЕ И ВОРОМ ПОГОНЯЮТ.Замордовали зти самовыдвиженцы!Вот кого сажать без суда и следствия! УРОДЫ!
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