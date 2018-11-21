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сегодня, 20:18
Липецкая вечЁрка: зарплата Артамонова, ЧП в школе и ремонт проспекта Победы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей GOROD48 новостей Липецка и региона в среду, 21 ноября.
Самым обсуждаемым сегодня сообщением стало опровержение, прозвучавшее от Игоря Артамонова. Врио губернатора назвал фейком слухи о том, что он назначил себе месячную зарплату в 12 млн рублей. На самом деле, он будет получать в шесть раз меньше. Причем – в год.
Политическую картину дня дополнила критика в адрес Сергея Иванова. Исполняющий обязанности пожурил мэра Липецка за большое число жалоб на дела в городе, которые липчане прислали Артамонову. Впрочем, мэр нашёл объяснение ситуации.
Также пользователям было интересно узнать про дорожные ремонты. Главными объектами в Липецке станут улица Космонавтов и проспект Победы. Обновление проспекта планируют завершить в 2020 году, а до этого – разобраться с коммуникациями.
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Наталья