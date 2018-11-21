Происшествия

сегодня, 17:00

В липецкой школе упала на лестницу штукатурка с потолка

23 2840
#авария
4
В липецкой школе упала на лестницу штукатурка с потолка

Никто из учеников не пострадал.   

Сегодня в липецкой школе №15 случилось ЧП: на лестницу с потолка старого здания упала штукатурка.

- Никто из детей не пострадал. Учебному процессу обрушившаяся штукатурка не повредила. Лестницу перекроют на ремонт. Она - не единственная в школе. Есть еще две, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.

По словам Евгения Павлова, ничего страшного не случилось. Упавшая штукатурка толщиной в палец отвалилась с потолка площадью два квадратных метра.  



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23 2840
#авария
4

Комментарии (23)

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оккупант

4 минуты назад
Керченский мост на очереди. Смещение уже зафиксировано. Не зря в прогрессивное время Советов идею моста отбросили, продумав несколько раз
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по-моему

7 минут назад
большинство построенных мостов и дорожек к сочи2014 и мудиалю давно обрушилось и в трещинах
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indezit

11 минут назад
Смехдержава
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план тупина

16 минут назад
Рососия аперде!
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гнус

28 минут назад
Гниет не только власть города,но и здания.
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сколко

30 минут назад
Мер, а * ? Что, ему теперь по школам в касках..... Прикинь,приехал Артамонов, в белой строительной каске, с солнцезащитным козырком, за ним тТаран в бронежилете, а вдруг стена рухнет, как в Новосибе!
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Смагин

33 минуты назад
Усмань, во всех детсадах проходит обязательный сбор с родителей на магнитные замки учреждений. Суммы небольшие, о так хотелось узнать у прокуроров - это законно? В колах летом собирают на ремонт, хотя ещё госпожа Куракова всегда твердило - деньги выделяются в полном объёме! Спрашивается, а почему при Таране эти поборы узаконены?
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Мать вашу

49 минут назад
Медицина и образование при путене убито на 70%,это просто **здец
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Мер

53 минуты назад
А если бы она на голову Павлову упала, интересно он говорил бы так же или по другому.
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Да

57 минут назад
Ерунду про штукатурку пишут, все живы и здоровью ничто не угрожало. В сшN2 директор с голосом педофила работает??? Он вам настругает чудес...На полиграф его на причастность к педофилии. И сидит давно....
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