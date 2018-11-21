В липецкой школе упала на лестницу штукатурка с потолка

Никто из учеников не пострадал.

Сегодня в липецкой школе №15 случилось ЧП: на лестницу с потолка старого здания упала штукатурка.



- Никто из детей не пострадал. Учебному процессу обрушившаяся штукатурка не повредила. Лестницу перекроют на ремонт. Она - не единственная в школе. Есть еще две, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.



По словам Евгения Павлова, ничего страшного не случилось. Упавшая штукатурка толщиной в палец отвалилась с потолка площадью два квадратных метра.







