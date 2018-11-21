Общество

51 минуту назад

Реконструкция проспекта Победы начнется уже 2019 году

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#дороги #ремонт
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Реконструкция проспекта Победы начнется уже 2019 году

План дорожных ремонтов нанесли на карту.

Управление дорог и транспорта администрации Липецкой области представило план работ на 2019 год по программе «Безопасные и качественные дороги». Пока в списке на ремонт значится 51 объект, но их число может быть увеличено за счет экономии на торгах, по инициативе специалистов или по итогам общественных обсуждений. Сделанное (зеленые метки) и планы (голубые линии) можно увидеть на интерактивной карте.

«Липецкая агломерация» на Яндекс.Картах

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В 2019 году на муниципальных дорогах планируется отремонтировать и реконструировать 44 объекта. Ремонт проезжей части запланирован на 48,5 километрах, он охватит площадь в 381 тысячу квадратных метров. Помимо этого, запланировано провести ремонт на 52 тысячах квадратных метров тротуаров.

В Липецке начнётся реконструкция проспекта Победы. Работы разобьют на два этапа. В 2019 году перенесут коммуникации, а работы с дорожным покрытием определили на 2020 год. Также в 2019 году отремонтируют дороги на улицах Краснозаводской, Ильича, Металлургов, Минской, Смоленской, Сенной, Титова, Жуковского, Семашко, Ворошилова, Кирпичной, Октябрьской, Плеханова, Полиграфической, 2-й Индустриальной, 40 лет ВЛКСМ, 40 лет Октября, Гоголя, Бабушкина, Космонавтов (Ссёлки), Краснознамённой, Кузьминской, Пожарского, Заводской площади, проезде Строителей и переулке Космический. Самым крупным объектом ремонта должна стать улица Космонавтов.

В 2019 году планируют отремонтировать 1,33 км дорог в Грязях ( улицы Революции 1905 года, Хлебозаводская и Осипенко) и 15,4 км в Ельце (улицы Стадионная, Пушкина, Мира, 9 Декабря, Октябрьская, Космонавтов, Карла Маркса, Маяковского, Задонская, Красноармейская, Тимирязева, Затон и Зеленая).

Также в планах ремонт 14,2 км дорог регионального значения, а 0,84 км подвергнутся реконструкции. Освещение появится на протяжении 6,75 км. В планах на реконструкцию стоят две дорожные развязки: поворот на Фащевку на автодороге Липецк – Октябрьское – Усмань и поворот на дамбу Матырского водохранилища на автодороге Липецк – Грязи – Песковатка. Ремонт дорожного покрытия будет производиться на автодороге Казинка (Елецкий район) –примыкание к автодороге М-4 «Дон», ст. Телегино – примыкание к автодороге Орёл – Тамбов и 10-километровый участок автодороги Грязи – Песковатка. На 4-километровом участке автодороги «Обход Липецка» и 2,5-километровом участке автодороги Ключ Жизни – примыкание к автодороге М4 «Дон» будут построены линии наружного освещения.
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#дороги #ремонт
3

Комментарии (7)

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Повелитель Котов

7 минут назад
Заборчиков еще побольше поставьте, а то на Победе не везде они есть. Без заборов сограждане неуютно себя чувствуют. В идеале забор должен быть из трехметрового профлиста, но сойдет и оградка поменьше...
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Горожанин

12 минут назад
Что?опять?
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Папа

24 минуты назад
Мама, а куда ее расширять? К крыльцу школы?
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СТОЛПОВСКИЙ-ВОР В ЗАКОНЕ

32 минуты назад
Я же все уже принял. С Новиковым ( он сейчас МЧС в Липецке возглавляет ) хорошо поделился. Он меня потом в РСДП даже устроил работать с тендерами.
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Дело знакомое

36 минут назад
Планов громадьё! Как обычно. А на деле: видимость конкурсов, победа своих, пробки во всем городе на полгода, откаты, заносы, сорванные сроки, отвратительное качество, замена подрядчиков, распил бабла, кинутые гастарбайтеры, предъявление претензий в пустоту, а через 3 месяца - ямы, дыры, трещины, колея, скандалы, но в итоге новое выделение денег на ремонт ремонта. И так многие годы.
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гостья

39 минут назад
ну да, ну да.....в нормальных городах наоборот из центра выводят дороги, а у нас расширяют)))) да и правильно...на фик все деревья порубить вдоль всего проспекта и только машинкам сделать дороги, а пешеходам ширину 1 метр оставим, да еще поделим пополам для велосипедистов, а то вздумали ходить пешком))))
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Мама

41 минуту назад
Когда же начнут расширять улицу Папина, убирать электроопоры с середины улицы?
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