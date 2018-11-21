Реконструкция проспекта Победы начнется уже 2019 году

План дорожных ремонтов нанесли на карту.

Управление дорог и транспорта администрации Липецкой области представило план работ на 2019 год по программе «Безопасные и качественные дороги». Пока в списке на ремонт значится 51 объект, но их число может быть увеличено за счет экономии на торгах, по инициативе специалистов или по итогам общественных обсуждений. Сделанное (зеленые метки) и планы (голубые линии) можно увидеть на интерактивной карте.В 2019 году на муниципальных дорогах планируется отремонтировать и реконструировать 44 объекта. Ремонт проезжей части запланирован на 48,5 километрах, он охватит площадь в 381 тысячу квадратных метров. Помимо этого, запланировано провести ремонт на 52 тысячах квадратных метров тротуаров.В Липецке начнётся реконструкция проспекта Победы. Работы разобьют на два этапа. В 2019 году перенесут коммуникации, а работы с дорожным покрытием определили на 2020 год. Также в 2019 году отремонтируют дороги на улицах Краснозаводской, Ильича, Металлургов, Минской, Смоленской, Сенной, Титова, Жуковского, Семашко, Ворошилова, Кирпичной, Октябрьской, Плеханова, Полиграфической, 2-й Индустриальной, 40 лет ВЛКСМ, 40 лет Октября, Гоголя, Бабушкина, Космонавтов (Ссёлки), Краснознамённой, Кузьминской, Пожарского, Заводской площади, проезде Строителей и переулке Космический. Самым крупным объектом ремонта должна стать улица Космонавтов.В 2019 году планируют отремонтировать 1,33 км дорог в Грязях ( улицы Революции 1905 года, Хлебозаводская и Осипенко) и 15,4 км в Ельце (улицы Стадионная, Пушкина, Мира, 9 Декабря, Октябрьская, Космонавтов, Карла Маркса, Маяковского, Задонская, Красноармейская, Тимирязева, Затон и Зеленая).Также в планах ремонт 14,2 км дорог регионального значения, а 0,84 км подвергнутся реконструкции. Освещение появится на протяжении 6,75 км. В планах на реконструкцию стоят две дорожные развязки: поворот на Фащевку на автодороге Липецк – Октябрьское – Усмань и поворот на дамбу Матырского водохранилища на автодороге Липецк – Грязи – Песковатка. Ремонт дорожного покрытия будет производиться на автодороге Казинка (Елецкий район) –примыкание к автодороге М-4 «Дон», ст. Телегино – примыкание к автодороге Орёл – Тамбов и 10-километровый участок автодороги Грязи – Песковатка. На 4-километровом участке автодороги «Обход Липецка» и 2,5-километровом участке автодороги Ключ Жизни – примыкание к автодороге М4 «Дон» будут построены линии наружного освещения.