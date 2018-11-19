Спорт

сегодня, 09:45

Гоняли «золотых собак»...

305
#Хоккей #МХК "Липецк"
Гоняли «золотых собак»...

Липчане выиграли два матча с крупным счетом, но понервничать все же пришлось.

Липецкие хоккеисты одержали две крупные победы в домашних матчах с командой «Голден Догс» из Дмитрова. Первая встреча принесла завершилась в пользу «Липецка» со счетом - 8:3, а вторая - 7:1.

Название команды соперников с английского переводится, как «золотые собаки», но столь экстравагантное и немного вычурное имя пока не помогает подмосковным хоккеистам. В Липецк они приехали, имея всего 6 очков в 20-ти матчах и занимая скромное 11-е место среди 13 команд Западной конференции НМХЛ.

При этом «Голден Догс» все же не откажешь в боевитом характере. Так, в первой встрече они сохраняли нулевой счет на протяжении всего стартового периода. Но затем липчане сумели дожать противников. Во втором периоде в воротах гостей побывали пять безответных шайб, а в заключительном отрезке команды по три раза распечатали ворота друг друга. У «Липецка» отличились Никита Фирсов (дважды), Андрей Малых, Павел Корниенко, Анатолий Енин, Егор Евтеев, Демид Небылов, Ильдус Сулейманов.

Вторая встреча, несмотря на итоговый счет, получилась упорнее. Гости вышли вперед в первом периоде и до середины игры успешно обороняли свое минимальное преимущество. Лишь в середине второй 20-тиминутки Николай Гнездилов сравнял счет - 1:1.

Равенство на табло сохранялось на протяжении двух периодов. И лишь с 48-й минуте «Липецк» начал забивать с безотказностью автомата Калашникова - в воротах гостей побывали аж шесть шайб! Их записали на свой счет Константин Валеев, Никита Маняхин, Александр Ковальский, Тимур Гатауллин, а Андрей Болтов успел отличиться дважды.

Де победы подняли «Липецк» на 3-е место. Теперь 25-26 и 29-30 ноября нашей команде предстоят непростые выездные матчи в Ярославле и Череповце.

Положение команд

М

Команда

И

В

Во

Вб

Пб

По

П

Р-Ш

О

1

Дизелист

20

16

0

1

0

1

2

109-44

35

2

Белгород

22

12

2

1

0

1

6

127-69

31

3

МХК Липецк

20

12

2

0

1

0

5

88-53

29

4

Россошь

20

12

1

1

0

1

5

92-57

29

5

Локо-Юниор

18

10

2

0

0

1

5

71-41

25

6

Тверичи-СШОР

18

11

0

0

1

2

4

64-49

25

7

Металлург

18

11

0

0

1

0

6

86-55

23

8

Прогресс

20

10

0

1

0

1

8

62-52

23

9

НХК

18

10

0

0

0

0

8

66-55

20

10

Брянск

22

8

1

0

1

0

12

64-88

19

11

Голден Догс

22

2

0

0

0

2

18

56-145

6

12

Полёт

18

1

1

0

0

0

16

40-97

4

13

Ростов-Юниор

20

0

0

0

0

0

20

29-149

0

305
#Хоккей #МХК "Липецк"

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