сегодня, 09:45
Гоняли «золотых собак»...
Липчане выиграли два матча с крупным счетом, но понервничать все же пришлось.
Липецкие хоккеисты одержали две крупные победы в домашних матчах с командой «Голден Догс» из Дмитрова. Первая встреча принесла завершилась в пользу «Липецка» со счетом - 8:3, а вторая - 7:1.
Название команды соперников с английского переводится, как «золотые собаки», но столь экстравагантное и немного вычурное имя пока не помогает подмосковным хоккеистам. В Липецк они приехали, имея всего 6 очков в 20-ти матчах и занимая скромное 11-е место среди 13 команд Западной конференции НМХЛ.
При этом «Голден Догс» все же не откажешь в боевитом характере. Так, в первой встрече они сохраняли нулевой счет на протяжении всего стартового периода. Но затем липчане сумели дожать противников. Во втором периоде в воротах гостей побывали пять безответных шайб, а в заключительном отрезке команды по три раза распечатали ворота друг друга. У «Липецка» отличились Никита Фирсов (дважды), Андрей Малых, Павел Корниенко, Анатолий Енин, Егор Евтеев, Демид Небылов, Ильдус Сулейманов.
Вторая встреча, несмотря на итоговый счет, получилась упорнее. Гости вышли вперед в первом периоде и до середины игры успешно обороняли свое минимальное преимущество. Лишь в середине второй 20-тиминутки Николай Гнездилов сравнял счет - 1:1.
Равенство на табло сохранялось на протяжении двух периодов. И лишь с 48-й минуте «Липецк» начал забивать с безотказностью автомата Калашникова - в воротах гостей побывали аж шесть шайб! Их записали на свой счет Константин Валеев, Никита Маняхин, Александр Ковальский, Тимур Гатауллин, а Андрей Болтов успел отличиться дважды.
Де победы подняли «Липецк» на 3-е место. Теперь 25-26 и 29-30 ноября нашей команде предстоят непростые выездные матчи в Ярославле и Череповце.
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Во
|
Вб
|
Пб
|
По
|
П
|
Р-Ш
|
О
|
1
|
Дизелист
|
20
|
16
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
109-44
|
35
|
2
|
Белгород
|
22
|
12
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6
|
127-69
|
31
|
3
|
МХК Липецк
|
20
|
12
|
2
|
0
|
1
|
0
|
5
|
88-53
|
29
|
4
|
Россошь
|
20
|
12
|
1
|
1
|
0
|
1
|
5
|
92-57
|
29
|
5
|
Локо-Юниор
|
18
|
10
|
2
|
0
|
0
|
1
|
5
|
71-41
|
25
|
6
|
Тверичи-СШОР
|
18
|
11
|
0
|
0
|
1
|
2
|
4
|
64-49
|
25
|
7
|
Металлург
|
18
|
11
|
0
|
0
|
1
|
0
|
6
|
86-55
|
23
|
8
|
Прогресс
|
20
|
10
|
0
|
1
|
0
|
1
|
8
|
62-52
|
23
|
9
|
НХК
|
18
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
66-55
|
20
|
10
|
Брянск
|
22
|
8
|
1
|
0
|
1
|
0
|
12
|
64-88
|
19
|
11
|
Голден Догс
|
22
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
18
|
56-145
|
6
|
12
|
Полёт
|
18
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
16
|
40-97
|
4
|
13
|
Ростов-Юниор
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
29-149
|
0