Гоняли «золотых собак»...

Липчане выиграли два матча с крупным счетом, но понервничать все же пришлось.

Липецкие хоккеисты одержали две крупные победы в домашних матчах с командой «Голден Догс» из Дмитрова. Первая встреча принесла завершилась в пользу «Липецка» со счетом - 8:3, а вторая - 7:1.

Название команды соперников с английского переводится, как «золотые собаки», но столь экстравагантное и немного вычурное имя пока не помогает подмосковным хоккеистам. В Липецк они приехали, имея всего 6 очков в 20-ти матчах и занимая скромное 11-е место среди 13 команд Западной конференции НМХЛ.

При этом «Голден Догс» все же не откажешь в боевитом характере. Так, в первой встрече они сохраняли нулевой счет на протяжении всего стартового периода. Но затем липчане сумели дожать противников. Во втором периоде в воротах гостей побывали пять безответных шайб, а в заключительном отрезке команды по три раза распечатали ворота друг друга. У «Липецка» отличились Никита Фирсов (дважды), Андрей Малых, Павел Корниенко, Анатолий Енин, Егор Евтеев, Демид Небылов, Ильдус Сулейманов.

Вторая встреча, несмотря на итоговый счет, получилась упорнее. Гости вышли вперед в первом периоде и до середины игры успешно обороняли свое минимальное преимущество. Лишь в середине второй 20-тиминутки Николай Гнездилов сравнял счет - 1:1.

Равенство на табло сохранялось на протяжении двух периодов. И лишь с 48-й минуте «Липецк» начал забивать с безотказностью автомата Калашникова - в воротах гостей побывали аж шесть шайб! Их записали на свой счет Константин Валеев, Никита Маняхин, Александр Ковальский, Тимур Гатауллин, а Андрей Болтов успел отличиться дважды.

Де победы подняли «Липецк» на 3-е место. Теперь 25-26 и 29-30 ноября нашей команде предстоят непростые выездные матчи в Ярославле и Череповце.

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