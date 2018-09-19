43 минуты назад
В Липецкую область ввозили поддельные средства защиты растений
Сотрудниками УМВД России по Липецкой области совместно с УФСБ России по Липецкой области пресечена незаконная деятельность по реализации химических средств защиты растений и гибридов семян. Предварительно установлено, что подозреваемые ввозили продукцию на территорию Российской Федерации из сопредельного государства.
Экспертизами установлено, что изъятая продукция является поддельной.
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении двух граждан России и трех граждан одной из стран ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 3 статьи 180 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до трех лет.
Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
ДНР
А название фирмы?