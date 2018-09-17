Общество

сегодня, 17:39

Мэр Липецка получил награду от Сергея Лаврова и Хайко Мааса

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#мэр #награда
Мэр Липецка получил награду от Сергея Лаврова и Хайко Мааса

Руководители дипломатических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас в Берлине вручили главе Липецка награду за вклад в развитие сотрудничества между странами на муниципальном уровне.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, глава Липецка вернулся из Берлина с наградой. В конце минувшей недели он участвовал в церемонии закрытия в Берлине Российско-Германского года регионально-муниципальных партнерств, официальным оператором проведения которого выступал Союз российских городов. Почетные грамоты за весомый вклад в развитие сотрудничества Сергею Иванову и представителю города Шлёйзингена вручили министры иностранных дел России Сергей Лавров и Германии Хайко Маас.  Проект «Партнёрство Липецка и Шлёйзингена в сфере школьного образования» стал победителем конкурса на самые выдающиеся и инновационные германо-российские партнерства.

Проект, автором которого является замдиректора липецкой школы №47 Игорь Катасонов, стартовал в 2015 году с подписания договора о партнёрских отношениях липецкой школы №47 с гимназией им. Георга Эрнста из Шлёзингена (Германия).  С тех пор школьники  обеих стран постоянно переписываются, проводят телемосты и посещают друг друга.

Как сообщил сегодня глава Липецка на еженедельном оперативном совещании в мэрии, всего на конкурс было подано около 400 заявок,  и лишь 30 из них отмечено в качестве лучших. Из Германии Сергей Иванов позвонил автору проекта и поздравил его с победой. Кстати, партнеры из Шлёзингена уже пригласили юных липчан в Германию с ответным визитом. Весной 2018 года в Липецк приезжали сразу 11 немецких учащихся. В течение недели они жили в семьях своих сверстников, готовили совместные проекты, общались на двух языках, посещали занятия в 47-й школе, участвовали в культурных и экскурсионных программах. Также гости побывали в администрации города.

Как известно, С 1 по 17 октября в Липецке пройдут Дни немецкой культуры. В этот период планируется приезд делегации из города Котбуса - первого города-побратима Липецка. В 2019 году исполняется 45 лет со дня подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между городами.

Мероприятия, посвященные Дням немецкой культуры, в областном центре стартовали в дошкольных образовательных учреждениях городским конкурсом детского рисунка на тему «Путешествие по сказкам братьев Гримм».


13 921
#мэр #награда

Комментарии (13)

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Николай

5 минут назад
Автором проэкта стал Игорь Катасонов, а за наградой поехал Серега Иванов, может я что не догоняю? Причем здесь деревенское дарование из великого и могучего села Тербуны?
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ого

21 минуту назад
это за потдержание пенсионной реформы награждают * это единовороство
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Веня

27 минут назад
У нашего шире всех
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Мотя

42 минуты назад
Германия член НАТО, которое угрожает России. Лучше бы дружили с Индией, Ираном или Китаем
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Юстас Алексу

44 минуты назад
Передаю шифровку. Фотку видели? намёк поняли? ...
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СССР

51 минуту назад
Одуванчик получил грамоту"За хорошие показатели в развешивании лапши на уши людям" но бюстик на родине надо поставить заслужил.!!!
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111

сегодня, 18:31
Лучше бы поучились у Германии как ливневку делать и дренаж. Закатали все дороги в эти гребаные бордюры, которые только задерживают воду. Как говориться, деревню из девушки не выведешь.
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Калдырь

сегодня, 18:18
Всего лишь грамота. Дурачина ты, простофиля, попросил бы ты лучше немецких б / ушных трамваев. Наши то русские с москвы никак не доедут.
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Ольга

сегодня, 18:16
Молодец.Старается.
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Адмирал Канарис

сегодня, 18:10
Серегу то нашего в абвер завербовали проклятые нацисты
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