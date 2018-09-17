Мэр Липецка получил награду от Сергея Лаврова и Хайко Мааса

Руководители дипломатических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас в Берлине вручили главе Липецка награду за вклад в развитие сотрудничества между странами на муниципальном уровне.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, глава Липецка вернулся из Берлина с наградой. В конце минувшей недели он участвовал в церемонии закрытия в Берлине Российско-Германского года регионально-муниципальных партнерств, официальным оператором проведения которого выступал Союз российских городов. Почетные грамоты за весомый вклад в развитие сотрудничества Сергею Иванову и представителю города Шлёйзингена вручили министры иностранных дел России Сергей Лавров и Германии Хайко Маас. Проект «Партнёрство Липецка и Шлёйзингена в сфере школьного образования» стал победителем конкурса на самые выдающиеся и инновационные германо-российские партнерства.

Проект, автором которого является замдиректора липецкой школы №47 Игорь Катасонов, стартовал в 2015 году с подписания договора о партнёрских отношениях липецкой школы №47 с гимназией им. Георга Эрнста из Шлёзингена (Германия). С тех пор школьники обеих стран постоянно переписываются, проводят телемосты и посещают друг друга.

Как сообщил сегодня глава Липецка на еженедельном оперативном совещании в мэрии, всего на конкурс было подано около 400 заявок, и лишь 30 из них отмечено в качестве лучших. Из Германии Сергей Иванов позвонил автору проекта и поздравил его с победой. Кстати, партнеры из Шлёзингена уже пригласили юных липчан в Германию с ответным визитом. Весной 2018 года в Липецк приезжали сразу 11 немецких учащихся. В течение недели они жили в семьях своих сверстников, готовили совместные проекты, общались на двух языках, посещали занятия в 47-й школе, участвовали в культурных и экскурсионных программах. Также гости побывали в администрации города.

Как известно, С 1 по 17 октября в Липецке пройдут Дни немецкой культуры. В этот период планируется приезд делегации из города Котбуса - первого города-побратима Липецка. В 2019 году исполняется 45 лет со дня подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между городами.

Мероприятия, посвященные Дням немецкой культуры, в областном центре стартовали в дошкольных образовательных учреждениях городским конкурсом детского рисунка на тему «Путешествие по сказкам братьев Гримм».



