Происшествия

37 минут назад

На Липецк выпала месячная норма осадков

4 302
#ливень
На Липецк выпала месячная норма осадков

Эвакуировавший автомобили с затопленной дороги "УАЗ" городских спасателей едва не утонул сам.

Вчерашний ливень не обошелся без последствий: на Липецк, по данным управления ГО и ЧС муниципалитета, за вечер выпало 27-30 миллиметров осадков, что равно месячной норме.

Как уже сообщал GOROD48, на улице Московской, 25 попали в водный плен сразу десять легковых автомобилей. Все они, по словам главного спасателя мэрии Николая Новикова, получили гидроудар. Из огромной лужи вытаскивал эти машины "УАЗ" управления ГО и ЧС администрации Липецка и сам едва не утонул.

- В этом месте дорогу ремонтировали картами. Возможно, строительный мусор попал в ливневую канализацию. Как бы то ни было, она не справилась со своей функцией, - сказал Николай Новиков.

Также, как писал GOROD48, у дома по улице Доватора, 9 в подмытую канаву на месте ремонта городских коммуникаций провалились "Жигули". Автомобиль в 23.20 вытащили городские спасатели.     

Дождь повалил несколько деревьев. Два из них перегородили дороги: неподалеку от липецкой станции аэрации у поворота на Пасечки и на станции Казинка. На улице Циолковского у дома 33/2 ночью дерево упало на три автомобиля: "Шевроле Ниву", "Мазду" и "Тойоту Камри".

Ливень спровоцировал несколько ДТП. В них пострадали дети. Так, в аварии на улице Космонавтов у ТЦ "Ноябрьский" ушибы получила 13-летняя девочка, а от последствий столкновения автомобилей у дома №246 по улице Баумана медики диагностировали телесные повреждения у семилетнего ребенка. Разгул стихии спровоцировал наезд автомобиля на велосипедиста на улице Зои Космодемьянской: 27-летний мужчина с рваными ранами головы доставлен в больницу.

Как всегда, затопило подземный переход у Центрального рынка.

IMG_4187.JPG

IMG_4185.JPG

Удивительно, но ливень в этот раз не привел ни к отключениям электроэнергии, ни к перебоям в движении пассажирского транспорта.
4 302
#ливень

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей 13

55 секунд назад
Ольга, ага,тропики у них,млять,дождик два часа прошёл,и катаклизм.С каждым годом мы живём лучше,машин тонет больше.
ответить

007

4 минуты назад
ха ха строительный мусор мля попал в каналью!!!чем вы все занимались все лето???чистить надо и делать слив вовремя а не карманы набивать баблом. гнать в шею новиковых, бахтиных, кудряшовых и им подобным нафик а главное сельхозника иванова
ответить

Ольга

6 минут назад
"- В этом месте дорогу ремонтировали картами. Возможно, строительный мусор попал в ливневую канализацию. Как бы то ни было, она не справилась со своей функцией, - сказал Николай Новиков. " Ну и дальше что???? Осенью всегда дожди, а тут ливень прошел и в Липецке катаклизм. Какая месячная норма? Просто хороший дождь. Всегда виноват дождь, ветер, снег. Лярда на б ор:дю:ры хватило, а на ливневки не хватило?
ответить

ХА-ХА

8 минут назад
Врёте суки , трамваи стояли , на рынок уехали 2 штуки , а назад не вернулись , домой пёхал пешочком .
ответить

Еще в рубрике

На глазах липецких рыбаков утонул мужчина
#Утопление
На глазах липецких рыбаков утонул мужчина

14 минут назад

Происшествия
Липчанин похитил деньги из сейфа
#кража
1
Липчанин похитил деньги из сейфа

44 минуты назад

Происшествия
Жительница Воронежа и двое липчан угнали автомобиль
#угон
2
Жительница Воронежа и двое липчан угнали автомобиль

46 минут назад

Происшествия
В Липецке дерево упало на автомобили
#ветер #дерево
9
В Липецке дерево упало на автомобили

сегодня, 08:11

Происшествия
В Липецкой области весь день будет ветренно
#штормовое предупреждение
2
В Липецкой области весь день будет ветренно

сегодня, 08:05

Происшествия
В первом осеннем ливне утонули три машины
#Гидроудар #потоп
28
В первом осеннем ливне утонули три машины

вчера, 22:43

Происшествия