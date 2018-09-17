Происшествия
37 минут назад
На Липецк выпала месячная норма осадков
Эвакуировавший автомобили с затопленной дороги "УАЗ" городских спасателей едва не утонул сам.
Вчерашний ливень не обошелся без последствий: на Липецк, по данным управления ГО и ЧС муниципалитета, за вечер выпало 27-30 миллиметров осадков, что равно месячной норме.
Как уже сообщал GOROD48, на улице Московской, 25 попали в водный плен сразу десять легковых автомобилей. Все они, по словам главного спасателя мэрии Николая Новикова, получили гидроудар. Из огромной лужи вытаскивал эти машины "УАЗ" управления ГО и ЧС администрации Липецка и сам едва не утонул.
- В этом месте дорогу ремонтировали картами. Возможно, строительный мусор попал в ливневую канализацию. Как бы то ни было, она не справилась со своей функцией, - сказал Николай Новиков.
Также, как писал GOROD48, у дома по улице Доватора, 9 в подмытую канаву на месте ремонта городских коммуникаций провалились "Жигули". Автомобиль в 23.20 вытащили городские спасатели.
Дождь повалил несколько деревьев. Два из них перегородили дороги: неподалеку от липецкой станции аэрации у поворота на Пасечки и на станции Казинка. На улице Циолковского у дома 33/2 ночью дерево упало на три автомобиля: "Шевроле Ниву", "Мазду" и "Тойоту Камри".
Ливень спровоцировал несколько ДТП. В них пострадали дети. Так, в аварии на улице Космонавтов у ТЦ "Ноябрьский" ушибы получила 13-летняя девочка, а от последствий столкновения автомобилей у дома №246 по улице Баумана медики диагностировали телесные повреждения у семилетнего ребенка. Разгул стихии спровоцировал наезд автомобиля на велосипедиста на улице Зои Космодемьянской: 27-летний мужчина с рваными ранами головы доставлен в больницу.
Как всегда, затопило подземный переход у Центрального рынка.
Удивительно, но ливень в этот раз не привел ни к отключениям электроэнергии, ни к перебоям в движении пассажирского транспорта.
Как уже сообщал GOROD48, на улице Московской, 25 попали в водный плен сразу десять легковых автомобилей. Все они, по словам главного спасателя мэрии Николая Новикова, получили гидроудар. Из огромной лужи вытаскивал эти машины "УАЗ" управления ГО и ЧС администрации Липецка и сам едва не утонул.
- В этом месте дорогу ремонтировали картами. Возможно, строительный мусор попал в ливневую канализацию. Как бы то ни было, она не справилась со своей функцией, - сказал Николай Новиков.
Также, как писал GOROD48, у дома по улице Доватора, 9 в подмытую канаву на месте ремонта городских коммуникаций провалились "Жигули". Автомобиль в 23.20 вытащили городские спасатели.
Дождь повалил несколько деревьев. Два из них перегородили дороги: неподалеку от липецкой станции аэрации у поворота на Пасечки и на станции Казинка. На улице Циолковского у дома 33/2 ночью дерево упало на три автомобиля: "Шевроле Ниву", "Мазду" и "Тойоту Камри".
Ливень спровоцировал несколько ДТП. В них пострадали дети. Так, в аварии на улице Космонавтов у ТЦ "Ноябрьский" ушибы получила 13-летняя девочка, а от последствий столкновения автомобилей у дома №246 по улице Баумана медики диагностировали телесные повреждения у семилетнего ребенка. Разгул стихии спровоцировал наезд автомобиля на велосипедиста на улице Зои Космодемьянской: 27-летний мужчина с рваными ранами головы доставлен в больницу.
Как всегда, затопило подземный переход у Центрального рынка.
Удивительно, но ливень в этот раз не привел ни к отключениям электроэнергии, ни к перебоям в движении пассажирского транспорта.
Сергей 13
007
Ольга
ХА-ХА