Происшествия
55 минут назад
В первом осеннем ливне утонули три машины
3 1535
Автомобили вызволили спасатели.
Вечером в воскресенье три легковых автомобиля попали в плен первого осеннего ливня в Липецке. Сильный дождь застиг водителей «Лады», «Ниссана» и «Рено» на улице Вермишева, в районе поворота к кольцу 9-го микрорайона.
На место пришлось вызывать спасателей. Специалистам удалось вытянуть машины из огромных луж. Вероятно, все три автомобиля получили гидроудар.
На место пришлось вызывать спасателей. Специалистам удалось вытянуть машины из огромных луж. Вероятно, все три автомобиля получили гидроудар.
3 1535
Боцман
удивили
Александр