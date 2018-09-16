В первом осеннем ливне утонули три машины

Автомобили вызволили спасатели.

Вечером в воскресенье три легковых автомобиля попали в плен первого осеннего ливня в Липецке. Сильный дождь застиг водителей «Лады», «Ниссана» и «Рено» на улице Вермишева, в районе поворота к кольцу 9-го микрорайона.



На место пришлось вызывать спасателей. Специалистам удалось вытянуть машины из огромных луж. Вероятно, все три автомобиля получили гидроудар.









