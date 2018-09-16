Происшествия

55 минут назад

В первом осеннем ливне утонули три машины

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#Гидроудар #потоп
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В первом осеннем ливне утонули три машины

Автомобили вызволили спасатели.

Вечером в воскресенье три легковых автомобиля попали в плен первого осеннего ливня в Липецке. Сильный дождь застиг водителей «Лады», «Ниссана» и «Рено» на улице Вермишева, в районе поворота к кольцу 9-го микрорайона. 

На место пришлось вызывать спасателей. Специалистам удалось вытянуть машины из огромных луж. Вероятно, все три автомобиля получили гидроудар.




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#Гидроудар #потоп
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Комментарии (3)

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Боцман

31 минуту назад
Товарищ в 2006 году купил нового ,, Форда-Фокуса,, , то же попал в ливень и словил гидроудар. Случай, сказали- не гарантийный. Ругался сильно, однако. Такие дела.
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удивили

35 минут назад
уже лет "цать" такая хрень, уже миллиарды не помогают. Пипецкая область - это Пипецк.
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Александр

44 минуты назад
Отличную ливневку сделали колхозные * тербунские, помойная жемчужина черноземья
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