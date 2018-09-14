Происшествия

сегодня, 09:04

16-летняя девушка пострадала в столкновении иномарок

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#авария #ДТП
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16-летняя девушка пострадала в столкновении иномарок

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 11 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 сентября в селе Красное столкнулись автомобили «Киа» под управлением 42-летнего мужчины и «Тойота» под управлением 52-летнего водителя. В результате водитель второй иномарки и его 32-летняя пассажирка, а так же 16-летняя пассажирка «Киа» получили различные травмы.

В Задонском районе на автодороге «Дон» 45-летний водитель «КамАЗа» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Мерседесом» под управлением 40-летнего мужчины. В результате оба водителя с травмами госпитализированы.

В Данковском районе  на автодороге Данков – Воскресенское 25-летний водитель «ВАЗ-2109« по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Маздой» под управлением 23-летнего парня. В результате водитель «девятки» с травмами госпитализирован, а водитель и 25-летний пассажир иномарки после оказания помощи отпущены.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1437 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7,  неиспользование ремней безопасности – 54, превышение скорости – 1115, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 27.

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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Мотя

34 минуты назад
Квантовы переход Вселенной. У людей начали временно отключаться мозги в буквальном смысле слова. Биохимическая перестройка. Журналюги с Московской, 83 очень рискуют. Их возит один из водителей рыжего цвета волос. Рыжий клюет носом и не помнит куда надо ехать. Так что, Артемчику, замдиректору по железу это черная метка. Я предупредила. Трупики будут на совести Артумушки, опухшего от пиваса
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Ы

сегодня, 09:11
Глаза то хоть протирайте уроды слепые
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