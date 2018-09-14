16-летняя девушка пострадала в столкновении иномарок

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 11 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 сентября в селе Красное столкнулись автомобили «Киа» под управлением 42-летнего мужчины и «Тойота» под управлением 52-летнего водителя. В результате водитель второй иномарки и его 32-летняя пассажирка, а так же 16-летняя пассажирка «Киа» получили различные травмы.

В Задонском районе на автодороге «Дон» 45-летний водитель «КамАЗа» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Мерседесом» под управлением 40-летнего мужчины. В результате оба водителя с травмами госпитализированы.

В Данковском районе на автодороге Данков – Воскресенское 25-летний водитель «ВАЗ-2109« по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Маздой» под управлением 23-летнего парня. В результате водитель «девятки» с травмами госпитализирован, а водитель и 25-летний пассажир иномарки после оказания помощи отпущены.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1437 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 54, превышение скорости – 1115, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 27.