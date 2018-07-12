Новости в instagram
46 минут назад
Липецкая вечЁрка: позитивные пенсионерки, утонувший «Лексус» и секреты авиашоу
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 12 июля.
Максимальное внимание липчане сегодня уделили рекламному ролику от местного телевидения в поддержку пенсионной реформы. Главные роли в нем сыграли пожилые, но пышущие здоровьем и позитивом, пенсионерки. Спросите, что же здесь не так. А не так то, что всю свою карьеру женщины не мешки ворочали, а сидели в чиновничьих кабинетах.
Активно читатели интересовались утонувшим «Лексусом». «У председателя Счетной палаты Липецка Марины Зиборовой возник вопрос: каким был гараж, если за его затопление у мэрии отсудили миллион рублей? Оказалось, что весной во время сильного ливня был залит подвал элитного дома по улице Зегеля, 13а (в нем живет один из вице-губернаторов), который используется под автостоянку. Вода повредила «Лексус».
Значительное число отзывов собрала новость про репетицию авиашоу. Она собрала несколько сотен зрителей. Начало шоу 14 июля в 12.00. Для липчан запустят специальный автобусный маршрут «Центральный рынок – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Воровского» к набережной. Он будет действовать с 10:30 до 15:00.
Бурное обсуждение вызвало поведение автохама. Водитель так спешил повернуть налево, что как только схлынул поток пешеходов, он проехал «зебру» на красный сигнал и, нетерпеливо моргая поворотником, встал посередине оживленного перекрестка.
Между тем, липчанам в четверг оказалась интересна история со счастливым концом. « Возле поста остановился автомобиль, из которого вышел взволнованный водитель. Он рассказал, что у его жены начались внезапные роды, а так как на дороге была большая пробка, попросил как можно быстрее сопроводить машину в больницы».
Активно читатели интересовались утонувшим «Лексусом». «У председателя Счетной палаты Липецка Марины Зиборовой возник вопрос: каким был гараж, если за его затопление у мэрии отсудили миллион рублей? Оказалось, что весной во время сильного ливня был залит подвал элитного дома по улице Зегеля, 13а (в нем живет один из вице-губернаторов), который используется под автостоянку. Вода повредила «Лексус».
Значительное число отзывов собрала новость про репетицию авиашоу. Она собрала несколько сотен зрителей. Начало шоу 14 июля в 12.00. Для липчан запустят специальный автобусный маршрут «Центральный рынок – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Воровского» к набережной. Он будет действовать с 10:30 до 15:00.
Бурное обсуждение вызвало поведение автохама. Водитель так спешил повернуть налево, что как только схлынул поток пешеходов, он проехал «зебру» на красный сигнал и, нетерпеливо моргая поворотником, встал посередине оживленного перекрестка.
Между тем, липчанам в четверг оказалась интересна история со счастливым концом. « Возле поста остановился автомобиль, из которого вышел взволнованный водитель. Он рассказал, что у его жены начались внезапные роды, а так как на дороге была большая пробка, попросил как можно быстрее сопроводить машину в больницы».