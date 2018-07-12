Мэрия заплатила миллион рублей за утонувший в подвале элитного дома «Лексус»

Эта сумма вызвала оторопь председателя Счетной палаты Липецка.

Сегодня на заседании депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты заслушали отчет заместителя главного смотрителя города Виктора Алексеева о результатах деятельности МУ «УГС г.Липецка» за прошлый год и первую половину нынешнего.



Виктор Алексеев сообщил, что в этом году в Липецке на миллиард рублей будут отремонтированы улицы Ленина, Гагарина, Неделина, Первомайская, Баумана, Московская, Опытная, Железнякова, Гайдара, Ферросплавная, проспект Мира, Боевой проезд. Уже обустроены четыре пешеходных перехода, литым асфальтом в январе-марте отремонтировано 9,7 тыс. кв.м дорог, горячей асфальтобетонной смесью - 5,4 тыс. кв.м. Проведен косметический ремонт 12 мостов. Мэрия намерена приобрести пять новых остановок и отремонтировать более 150 старых



В этом году в Липецке посадили 216 кустарников и 794 дерева. В сквере Скороходова высажено более 2200 роз. С начала года отловлено 2375 бездомных животных..



Оказалось также, что в прошлом году в адрес МУ «УГС г.Липецка» поступило более 300 исковых заявлений от липчан о возмещении причиненного их имуществу ущерба в результате ДТП, падений деревьев, залития помещений дождями и паводковыми водами.



Решениями судов с организации, а точнее, из муниципального бюджета, взыскано по 47 искам 9,7 млн рублей. По фактам хищения и повреждения муниципального имущества в бюджет Липецка взыскано 78,5 тысяч рублей и 11,4 млн рублей за ремонт автодорог, находящихся на гарантии. В настоящее время в адрес подрядных организаций УГС направила три претензии с требованием возмещения и три регрессивных исковых заявления на общую сумму 1,9 млн. рублей.



С начала этого года в адрес главного смотрителя поступило уже более ста исковых заявления о возмещении ущерба. Суд принял решение взыскать по 16 из них 3,8 млн рублей.



У председателя Счетной палаты Липецка Марины Зиборовой возник вопрос: каким был гараж, если за его затопление у мэрии отсудили миллион рублей? Оказалось, что весной во время сильного ливня был залит подвал элитного дома по улице Зегеля, 13а (в нем живет один из вице-губернаторов), который используется под автостоянку. Вода повредила «Лексус».

