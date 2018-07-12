Происшествия

сегодня, 11:59

Мэрия заплатила миллион рублей за утонувший в подвале элитного дома «Лексус»

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Мэрия заплатила миллион рублей за утонувший в подвале элитного дома «Лексус»

Эта сумма вызвала оторопь председателя Счетной палаты Липецка.

Сегодня на заседании депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты заслушали отчет заместителя главного смотрителя города Виктора Алексеева о результатах деятельности МУ «УГС г.Липецка» за прошлый год и первую половину нынешнего.

Виктор Алексеев сообщил, что в этом году в Липецке на миллиард рублей будут отремонтированы улицы Ленина, Гагарина, Неделина, Первомайская, Баумана, Московская, Опытная, Железнякова, Гайдара, Ферросплавная, проспект Мира, Боевой проезд. Уже обустроены четыре пешеходных перехода, литым асфальтом в январе-марте отремонтировано 9,7 тыс. кв.м дорог, горячей асфальтобетонной смесью - 5,4 тыс. кв.м. Проведен косметический ремонт 12 мостов. Мэрия намерена приобрести пять новых остановок и отремонтировать более 150 старых

В этом году в Липецке посадили 216 кустарников и 794 дерева. В сквере Скороходова высажено более 2200 роз. С начала года отловлено 2375 бездомных животных..

Оказалось также, что в прошлом году в адрес МУ «УГС г.Липецка» поступило более 300 исковых заявлений от липчан о возмещении причиненного их имуществу ущерба в результате ДТП, падений деревьев, залития помещений дождями и паводковыми водами.

Решениями судов с организации, а точнее, из муниципального бюджета, взыскано по 47 искам 9,7 млн рублей. По фактам хищения и повреждения муниципального имущества в бюджет Липецка взыскано 78,5 тысяч рублей и 11,4 млн рублей за ремонт автодорог, находящихся на гарантии. В настоящее время в адрес подрядных организаций УГС направила три претензии с требованием возмещения и три регрессивных исковых заявления на общую сумму 1,9 млн. рублей.

С начала этого года в адрес главного смотрителя поступило уже более ста исковых заявления о возмещении ущерба. Суд принял решение взыскать по 16 из них 3,8 млн рублей.

У председателя Счетной палаты Липецка Марины Зиборовой возник вопрос: каким был гараж, если за его затопление у мэрии отсудили миллион рублей? Оказалось, что весной во время сильного ливня был залит подвал элитного дома по улице Зегеля, 13а (в нем живет один из вице-губернаторов), который используется под автостоянку. Вода повредила «Лексус».
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Комментарии (34)

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Кхм..

6 минут назад
А что не называется, что этот вице Божко? Весной залило, а он уже суд выиграл? То есть экспертизы судебной не было? Поверили на слово?
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Веня

28 минут назад
а предназначем ли данный объект под гараж вопрос?...есть соотвтетсвующим образом утвержденные изменения в проектныую документацию?..интересно на документы посмотреть...или суд их не запрашивал?
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Хоть бы

54 минуты назад
все эти "вице" утопли! Вместе с семьями!
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Владимир

сегодня, 16:45
Затопило подвал дома, а платить должны из казны? А почему не управляющая компания? Может он имеет какое-то отношение к УК, вот и не хочет из своего кармана брать? Это сколько исков теперь может появится к администрации от автолюбителей, у которых из-за ливневки утонули авто? Господа, все в администрацию за компенсацией....
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читатель

сегодня, 16:27
Для ждем. Еще Некрасов писал"вот приедет барин- барин нас рассудит..." Однако оптимисты вы господа!
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вопрос

сегодня, 16:14
Город48, испугались и мой коммент убрали???? Повторю вкрадце - миллион рублей пусть платят конкретные люди из администрации, а не бюджет, пополняемый налогами липчан.
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местный

сегодня, 16:09
он т.е. вице губернатор, по пьяни в реке утопил катаясь, а город заплатит. красаучик
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Ждите не дождетесь

сегодня, 16:05
Ждите все равно умрете раньше ждущих отставки!
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гость

сегодня, 16:04
Ждем, Господи! Скорее бы. Область и город погрязли в коррупции губернатора,его свиты. Уровень региональной коррупции достиг таких масштабов,что просто парализует нормативную деятельность органов гос. и муниципальной власти в Липецке и области. Триединый союз коррумпированных чиновников, правоохранителей и судей в Липецке ,их произвол и беззаконие стал "непробиваемым" обычными правовыми средствами. Так невозможно больше жить.
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ай-ай

сегодня, 16:00
Если затопило подвал элитного дома, то что может случится с подвалом пятиэтажки?
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