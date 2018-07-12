Общество

сегодня, 12:30

Над набережной проходит репетиция авиашоу

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#День города #авиашоу
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Над набережной проходит репетиция авиашоу

В Липецке над набережной реки Воронеж в эти минуты проходит репетиция авиашоу, которое запланировано на 14 июля. Летчики нескольких пилотажных групп отрабатывают над рекой фигуры высшего пилотажа.


Репетиция собрала несколько сотен зрителей.

Шоу приуроченное к 100-летнему юбилею липецкой военной авиации и 65-летнему юбилею Липецкого Государственного ордена Ленина Краснознаменного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова, пройдет в субботу на набережной реки Воронеж. В показательных полетах примут участие прославленные пилотажные группы ВКС РФ: «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи», «Русь», вертолётная группа «Беркуты».

Во время летной программы, которая начнется в полдень, авиационные группы высшего пилотажа «Соколы России» на самолетах Су-35, «Русские Витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 продемонстрируют маневренные возможности современных истребителей. В составе групп из шести, четырех и двух боевых машин летчики покажут такие фигуры как петля Нестерова, бочка, полупетля, вираж, боевой разворот, роспуск. В одиночном пилотаже самолетов Су-35 и Су-30СМ зрители увидят  маневрирование с использованием управляемого вектора тяги и такие фигуры, как колокол, стянутая петля, кленовый лист, столб, сообщили в пресс-службе Липецкого авиацентра.

«Соколы России» продемонстрируют полет на воздушный бой группы истребителей Су-35 с применением оборонительно-наступательных приемов. По утверждению специалистов, это единственная  пилотажная  группа,  которая на боевых самолётах  показывает  тактические приёмы  воздушного боя  на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа. Маневренные возможности вертолетов Ми-28 покажет авиационная группа «Беркуты».

Начало шоу 14 июля в 12.00.  Для липчан запустят специальный автобусный маршрут «Центральный рынок – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Воровского» к набережной. Он  будет действовать с 10:30 до 15:00. На линию выйдут 2 автобуса.

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162 7525
#День города #авиашоу
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Комментарии (162)

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Более 15 детей по всей ссср

10 минут назад
Презики не зря придумали, раньше я бывал в камандировках по всей ссср секс был всегда и в оснавном без резинок,очень много шлюхиных детей осталось.
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Восторг!

10 минут назад
Пилоты, это невероятное по красоте зрелище! Такие сложные трюки, такая нагрузка, риск и ответственность за тех, кто внизу, на земле. Наблюдала за вами с гордостью и слезами на глазах. Спасибо Вам!
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профи

17 минут назад
777, а Ваши семерки хорошо, что не шестерки.. ник понравился? Разговор о авиашоу. Следующая цифра-8, если что..
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Жительница города Липецк

18 минут назад
777, Вам нравится спорить? Не проще немного ослабить хватку? Кидаетесь абсолютно на всех!
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профи

19 минут назад
Джесс, наблюдала, что люди постарше фотографировали и радовались как дети, а пацаны лет 11 шли не поднимая головы. О, времена, о нравы...
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Жительница города Липецк

19 минут назад
Очень рада. Смотрела всё утро на репетицию и восхищалась! Такого я ещё ни разу в своей жизни не видела. Могу гадать и думать: "Что же будет завтра?" Надеюсь, и завтра пролетят мимо красивые самолёты с триколором на крыльях!
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777

19 минут назад
Профи? Это в чём? Боюсь угадать...
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Для джесс

19 минут назад
за наших детей не волнуйся! Ты своих родить попробуй после кучи абортов и венерических заболеваний, убогая!
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профи

20 минут назад
Летчик, браво!!! Вот это был сегодня настоящий праздник! А нытиков сейчас полно и в том, числе из-за того, что отвыкли гордиться мастерством наших летчиков! Браво!!!!
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профи

23 минуты назад
Воспитатель, как же мы соскучились по авиашоу. Ни одно раньше не пропустила... Я счастлива, что случайно оказалась в гуще репетиции на пл. Мира. Улыбка не сходит до сих пор. Как это здорово!!!!!
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