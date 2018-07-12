Над набережной проходит репетиция авиашоу

В Липецке над набережной реки Воронеж в эти минуты проходит репетиция авиашоу, которое запланировано на 14 июля. Летчики нескольких пилотажных групп отрабатывают над рекой фигуры высшего пилотажа.



Репетиция собрала несколько сотен зрителей.



Шоу приуроченное к 100-летнему юбилею липецкой военной авиации и 65-летнему юбилею Липецкого Государственного ордена Ленина Краснознаменного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова, пройдет в субботу на набережной реки Воронеж. В показательных полетах примут участие прославленные пилотажные группы ВКС РФ: «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи», «Русь», вертолётная группа «Беркуты».



Во время летной программы, которая начнется в полдень, авиационные группы высшего пилотажа «Соколы России» на самолетах Су-35, «Русские Витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 продемонстрируют маневренные возможности современных истребителей. В составе групп из шести, четырех и двух боевых машин летчики покажут такие фигуры как петля Нестерова, бочка, полупетля, вираж, боевой разворот, роспуск. В одиночном пилотаже самолетов Су-35 и Су-30СМ зрители увидят маневрирование с использованием управляемого вектора тяги и такие фигуры, как колокол, стянутая петля, кленовый лист, столб, сообщили в пресс-службе Липецкого авиацентра.



«Соколы России» продемонстрируют полет на воздушный бой группы истребителей Су-35 с применением оборонительно-наступательных приемов. По утверждению специалистов, это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолётах показывает тактические приёмы воздушного боя на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа. Маневренные возможности вертолетов Ми-28 покажет авиационная группа «Беркуты».



Начало шоу 14 июля в 12.00. Для липчан запустят специальный автобусный маршрут «Центральный рынок – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – ул. Воровского» к набережной. Он будет действовать с 10:30 до 15:00. На линию выйдут 2 автобуса.



