Общество

сегодня, 14:41

Липецкие чиновницы играют роли счастливых пенсионерок на местном телевидении

117 14425
#пенсионная реформа
22
Липецкие чиновницы играют роли счастливых пенсионерок на местном телевидении

Женщины, работавшие в кабинетах, полны сил и оптимизма. И ратуют за продление срока выхода на пенсию.

Как уже сообщал GOROD48, на этой неделе в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, обвинившего власти на местах в том, что те «не спешат обсуждать» правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, взбодрились и тут же перенесли ранее назначенную на 26 июля сессию облсовета на 16 июля, чтобы одобрить предложенную премьер-министром России Дмитрием Медведевым пенсионную реформу, предполагающую увеличение возраста выхода на заслуженный отдых для женщин на восемь лет, для мужчин - на пять. А на одном из местных телеканалов вышел сюжет с называнием «Пенсионеры Липецкой области все чаще трудоустраиваются». В нем - две героини. Ленизу Шагивалееву и Татьяну Цуканову авторы сюжета называют коллегами по несчастью. Мол, они были вынуждены уйти на пенсию в расцвете сил. А теперь они - коллеги по работе: обе устроились в областное казенное учреждение «Липецкий городской центр занятости населения». И зовут всех пенсионеров последовать их примеру.

Замечательный сюжет! Оптимистичный. Женщины говорят, что многие в их годы еще полны сил, хотят быть активными и занятыми. Вот только складывается у телезрителя мнение, что они что-то недоговаривают, так как уж очень попахивает этот сюжет неприкрытым пиаром предложенной правительством РФ реформы, абсолютно враждебно встреченной населением (по данным соцопросов, против повышения пенсионного возраста выступает более 80% россиян).

Так оно, в общем-то, и оказалось. Ставшая инспектором (а почему не нянечкой в детсаду, поварихой или санитаркой - вакансий такого рода пруд пруди в центре занятости?) Лениза Шагивалеева, как выяснил GOROD48, до выхода на пенсию работала в одном из районных центров занятости Липецка. А получившая должность заведующей копировально-множительного бюро ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Татьяна Цуканова до получения пенсионного удостоверения трудилась в аппарате областного Совета депутатов и вышла на пенсию по госслужбе.

И поэтому понятно, почему у них «сил много, здоровья много» - у них не обрывались руки от ведер со штукатурным раствором, не отказывали легкие от приобретенного в шахтах силикоза или слух от шума штамповочного станка, не отваливались ноги от работы в парикмахерской. Эти женщины сидели за столами и носили папочки из кабинета в кабинет. И они, конечно, готовы трудиться инспекторами и заведующими бюро еще до-о-лгие годы.
117 14425
#пенсионная реформа
22

Комментарии (117)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

42 секунды назад
Посмотрите тв там то же самое бездельники и * поют хором как хорошо работать до смерти.
ответить

ИдитЁ

1 минуту назад
Милая Оксана. 48 лет шофёром отработал или малому 48 лет?
ответить

Светлана

4 минуты назад
А почему бы этим "ухоженным" женщинам не устроится посудомойками в кафе, или уборщицами, дворниками. Сколько невостребованных профессий.Нет. Их по знакомству,или родству, кумовству устроили туда, где они будут сидеть, хорошие деньги получать и ничего не делать.Как глаза у них не лопнули от стыда перед населением, когда их снимали
ответить

пенсионерка

4 минуты назад
путин обязан ввести уголовную ответственность если не берут на работу.идет человек устраиваться на хорошую и высокооплачиваемую работу.если не взяли-судить директоров и начальников кадров.сажать в тюрьму......после этого не беудет у одних пенсия 10тыс у других40тыс.и здоровье не надорвет рабочий класс....
ответить

Андрей

5 минут назад
Наташа, какая среднегодовая??? Если во лгэке водитель получает 13 тысяч и не каких надбавок нет
ответить

Милая Оксана

7 минут назад
Сегодня малого хоронили , 48 лет шофером в сельском хозяйстве на КАМАЗе работал
ответить

Я согласен!!!!!

7 минут назад
И поэтому понятно, почему у них «сил много, здоровья много» - у них не обрывались руки от ведер со штукатурным раствором, не отказывали легкие от приобретенного в шахтах силикоза или слух от шума штамповочного станка, не отваливались ноги от работы в парикмахерской. Эти женщины сидели за столами и носили папочки из кабинета в кабинет. И они, конечно, готовы трудиться инспекторами и заведующими бюро еще до-о-лгие годы. Полностью согласен с город 48!!!!!!!!!!!!
ответить

для 777

13 минут назад
За наркотики во многих странах смертная казнь! Вы о чем???? Если бы у нас хоть одного бы казнили... Сколько жизней он загубил своим одним граммом????
ответить

ЧИНОВНИК которому вы все надоели

14 минут назад
Граждане! Мы хотим, чтобы для вас-граждан был Закон и вы работайте как лошади, покорно держались и ненавидели Запад, а для нас-чиновников, уже особый закон, чтобы мы работали мало, получали много и семью отправили на проживание на запад. Вы же тоже этого хотите? А если нет, то смотрите чаще телевизор и верьте всей чуши которую там вам льют в уши, и сразу поверите!
ответить

молчание золото

16 минут назад
Правда, ты сама из болота
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Процедуру банкротства начали всего 2,55% липчан — потенциальных банкротов
#банкротство
Процедуру банкротства начали всего 2,55% липчан — потенциальных банкротов

4 минуты назад

Общество
Минстрой рассчитал цену квадрата жилья для Липецкой области на III квартал
#минстрой
Минстрой рассчитал цену квадрата жилья для Липецкой области на III квартал

23 минуты назад

Общество
Улица Первомайская откроется для движения уже завтра
#благоустройство #транспорт
2
Улица Первомайская откроется для движения уже завтра

27 минут назад

Общество
В Липецкой области сухо и до +30
#жара
2
В Липецкой области сухо и до +30

35 минут назад

Общество
За мероприятиями Дня города липецкие спасатели будут наблюдать с помощью квадрокоптера
#спасатели #День города
2
За мероприятиями Дня города липецкие спасатели будут наблюдать с помощью квадрокоптера

50 минут назад

Общество
Экипаж ДПС помог доставить в больницу рожающую липчанку
#ГИБДД #полиция
22
Экипаж ДПС помог доставить в больницу рожающую липчанку

сегодня, 15:52

Общество