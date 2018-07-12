Общество
сегодня, 14:41
Липецкие чиновницы играют роли счастливых пенсионерок на местном телевидении
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Женщины, работавшие в кабинетах, полны сил и оптимизма. И ратуют за продление срока выхода на пенсию.
Как уже сообщал GOROD48, на этой неделе в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, обвинившего власти на местах в том, что те «не спешат обсуждать» правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, взбодрились и тут же перенесли ранее назначенную на 26 июля сессию облсовета на 16 июля, чтобы одобрить предложенную премьер-министром России Дмитрием Медведевым пенсионную реформу, предполагающую увеличение возраста выхода на заслуженный отдых для женщин на восемь лет, для мужчин - на пять. А на одном из местных телеканалов вышел сюжет с называнием «Пенсионеры Липецкой области все чаще трудоустраиваются». В нем - две героини. Ленизу Шагивалееву и Татьяну Цуканову авторы сюжета называют коллегами по несчастью. Мол, они были вынуждены уйти на пенсию в расцвете сил. А теперь они - коллеги по работе: обе устроились в областное казенное учреждение «Липецкий городской центр занятости населения». И зовут всех пенсионеров последовать их примеру.
Замечательный сюжет! Оптимистичный. Женщины говорят, что многие в их годы еще полны сил, хотят быть активными и занятыми. Вот только складывается у телезрителя мнение, что они что-то недоговаривают, так как уж очень попахивает этот сюжет неприкрытым пиаром предложенной правительством РФ реформы, абсолютно враждебно встреченной населением (по данным соцопросов, против повышения пенсионного возраста выступает более 80% россиян).
Так оно, в общем-то, и оказалось. Ставшая инспектором (а почему не нянечкой в детсаду, поварихой или санитаркой - вакансий такого рода пруд пруди в центре занятости?) Лениза Шагивалеева, как выяснил GOROD48, до выхода на пенсию работала в одном из районных центров занятости Липецка. А получившая должность заведующей копировально-множительного бюро ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Татьяна Цуканова до получения пенсионного удостоверения трудилась в аппарате областного Совета депутатов и вышла на пенсию по госслужбе.
И поэтому понятно, почему у них «сил много, здоровья много» - у них не обрывались руки от ведер со штукатурным раствором, не отказывали легкие от приобретенного в шахтах силикоза или слух от шума штамповочного станка, не отваливались ноги от работы в парикмахерской. Эти женщины сидели за столами и носили папочки из кабинета в кабинет. И они, конечно, готовы трудиться инспекторами и заведующими бюро еще до-о-лгие годы.
Замечательный сюжет! Оптимистичный. Женщины говорят, что многие в их годы еще полны сил, хотят быть активными и занятыми. Вот только складывается у телезрителя мнение, что они что-то недоговаривают, так как уж очень попахивает этот сюжет неприкрытым пиаром предложенной правительством РФ реформы, абсолютно враждебно встреченной населением (по данным соцопросов, против повышения пенсионного возраста выступает более 80% россиян).
Так оно, в общем-то, и оказалось. Ставшая инспектором (а почему не нянечкой в детсаду, поварихой или санитаркой - вакансий такого рода пруд пруди в центре занятости?) Лениза Шагивалеева, как выяснил GOROD48, до выхода на пенсию работала в одном из районных центров занятости Липецка. А получившая должность заведующей копировально-множительного бюро ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» Татьяна Цуканова до получения пенсионного удостоверения трудилась в аппарате областного Совета депутатов и вышла на пенсию по госслужбе.
И поэтому понятно, почему у них «сил много, здоровья много» - у них не обрывались руки от ведер со штукатурным раствором, не отказывали легкие от приобретенного в шахтах силикоза или слух от шума штамповочного станка, не отваливались ноги от работы в парикмахерской. Эти женщины сидели за столами и носили папочки из кабинета в кабинет. И они, конечно, готовы трудиться инспекторами и заведующими бюро еще до-о-лгие годы.
117 14425
Сергей
ИдитЁ
Светлана
пенсионерка
Андрей
Милая Оксана
Я согласен!!!!!
для 777
ЧИНОВНИК которому вы все надоели
молчание золото