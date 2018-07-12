Общество
сегодня, 15:52
Экипаж ДПС помог доставить в больницу рожающую липчанку
У женщины начались внезапные роды.
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В Липецке инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Алексей Ярапов и Александр Кузнецов сопроводили к больнице автомобиль с рожающей женщиной.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, экипаж нес службу у памятника Танкистам. Возле поста остановился автомобиль, из которого вышел взволнованный водитель. Он рассказал, что у его жены начались внезапные роды, а так как на дороге была большая пробка, попросил как можно быстрее сопроводить машину в больницы.
Инспекторы помогли водителю, сопроводили его автомобиль до больницы "ЛипецкМед", и побежали в приемное отделение предупредить врачей. Когда женщину перекладывали на носилки, начались роды, и на свет появилась девочка Алиса.
Минуты, которые сотрудники полиции сэкономили, сопровождая автомобиль, возможно, сыграли решающую роль, роды прошли нормально и под контролем медиков.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, экипаж нес службу у памятника Танкистам. Возле поста остановился автомобиль, из которого вышел взволнованный водитель. Он рассказал, что у его жены начались внезапные роды, а так как на дороге была большая пробка, попросил как можно быстрее сопроводить машину в больницы.
Инспекторы помогли водителю, сопроводили его автомобиль до больницы "ЛипецкМед", и побежали в приемное отделение предупредить врачей. Когда женщину перекладывали на носилки, начались роды, и на свет появилась девочка Алиса.
Минуты, которые сотрудники полиции сэкономили, сопровождая автомобиль, возможно, сыграли решающую роль, роды прошли нормально и под контролем медиков.
Н
Милая Оксана
Сергей
что бы не делать,
Ольга
Светлана Тюрина
Вот это новость
???
Сколько денег
!