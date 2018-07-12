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Экипаж ДПС помог доставить в больницу рожающую липчанку

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#ГИБДД #полиция
Экипаж ДПС помог доставить в больницу рожающую липчанку

У женщины начались внезапные роды.

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В Липецке инспекторы отдельного  батальона ДПС ГИБДД Алексей Ярапов и Александр Кузнецов сопроводили к больнице автомобиль с рожающей женщиной.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, экипаж нес службу у памятника Танкистам. Возле поста остановился автомобиль, из которого вышел взволнованный водитель. Он рассказал, что у его жены начались внезапные роды, а так как на дороге была большая пробка, попросил как можно быстрее сопроводить машину в больницы. 

Инспекторы помогли водителю, сопроводили его автомобиль до больницы "ЛипецкМед", и побежали в приемное отделение предупредить врачей. Когда женщину перекладывали на носилки, начались роды, и на свет появилась девочка Алиса.

Минуты, которые сотрудники полиции сэкономили, сопровождая автомобиль, возможно, сыграли решающую роль, роды прошли нормально и под контролем медиков. 



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#ГИБДД #полиция

Комментарии (22)

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Н

1 минуту назад
Есть менты хорошие но к сожалению единицы
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Милая Оксана

3 минуты назад
Пусть в акушеры идут , пуповины обрезать , палицаи !
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Сергей

8 минут назад
Это все на что они способны.
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что бы не делать,

13 минут назад
Лишь бы не работать,протоколы не выявлять,а "херроем" стать
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Ольга

21 минуту назад
Орлы!
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Вот это новость

44 минуты назад
Вот это новость
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???

50 минут назад
При выходе из машины - это как? На асфальт?
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Сколько денег

52 минуты назад
Она им заплатила?
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56 минут назад
МУЖЧИНЫ !!!
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