Ремонтируемые в Липецке улицы превратились в лабиринты для пешеходов

При ремонте городских магистралей опять не подумали о людях.

В редакцию сайта GOROD48 обратился наш постоянный читатель Сергей, как говорится, с криком души.

Он очень рад, что в Липецке ведется капитальный ремонт дорог и благоустройство прилегающих территорий. Однако при каждом из ремонтов возникает одна и та же проблема – дорожники забывают о пешеходах.

Так, на улице Первомайской все пешеходные зоны подготовили к ремонту. Но не позаботились подрядчики о маломобильных группах населения - инвалидах и матерях с колясками. Поэтому эти люди вряд ли попадут в магазины и учреждения на Первомайской. Да и простые пешеходы не стремятся ломать ноги, поэтому выходят на проезжую часть.

Ситуация усугубляется еще и тем, что на этой улице переделывают колодцы. По традиции - все сразу, поэтому местами из 4-полосной дороги образуется змейка в одну полосу. Да и там под колеса норовят попасть пешеходы.

Еще один неудобный, а местами опасный участок - проспект Мира. На Левом берегу расположился большой больничный комплекс. Поэтому пассажиропоток кроме местных жителей составляют пациенты и посетители клиник.

Так вот на площади Мира и на площади Франценюка наблюдается аналогичная картина. К тому же усложняется она тем, что здесь располагаются остановки общественного транспорта, к которым сложно подойти. При их осмотре только в одном месте были положены щиты для пассажиров перед остановочными павильонами. Но безопасными подходами к автобусам их тоже не назовешь - на глазах у корреспондента на бордюр упал малыш. Ребенок проявил изрядное мужество и не заплакал. Но ведь травма могла быть и серьезной.

За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились в Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка. Там, как и годом ранее, обещали обратить особое внимание на работу строителей и меры безопасности. Также, департамент приносит извинение за временные неудобства.