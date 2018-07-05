Общество

50 минут назад

Ремонтируемые в Липецке улицы превратились в лабиринты для пешеходов

4 420
#дорожные работы
2
Ремонтируемые в Липецке улицы превратились в лабиринты для пешеходов

При ремонте городских магистралей опять не подумали о людях.

Загрузка плеера

В редакцию сайта GOROD48 обратился наш постоянный читатель Сергей, как говорится, с криком души. 

Он очень рад, что в Липецке ведется капитальный ремонт дорог и благоустройство прилегающих территорий. Однако при каждом из ремонтов возникает одна и та же проблема – дорожники забывают о пешеходах. 

Так, на улице Первомайской все пешеходные зоны подготовили к ремонту. Но не позаботились подрядчики о маломобильных группах населения - инвалидах и матерях с колясками. Поэтому эти люди вряд ли попадут в магазины и учреждения на Первомайской. Да и простые пешеходы не стремятся ломать ноги, поэтому выходят на проезжую часть. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что на этой улице переделывают колодцы. По традиции - все сразу, поэтому местами из 4-полосной дороги образуется змейка в одну полосу. Да и там под колеса норовят попасть пешеходы. 

Еще один неудобный, а местами опасный участок - проспект Мира. На Левом берегу расположился большой больничный комплекс. Поэтому пассажиропоток кроме местных жителей составляют пациенты и посетители клиник. 

Так вот на площади Мира и на площади Франценюка наблюдается аналогичная картина. К тому же усложняется она тем, что здесь располагаются остановки общественного транспорта, к которым сложно подойти. При их осмотре только в одном месте были положены щиты для пассажиров перед остановочными павильонами. Но безопасными подходами к автобусам их тоже не назовешь - на глазах у корреспондента на бордюр упал малыш. Ребенок проявил изрядное мужество и не заплакал. Но ведь травма могла быть и серьезной. 

За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились в Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка. Там, как и годом ранее, обещали обратить особое внимание на работу строителей и меры безопасности. Также, департамент приносит извинение за временные неудобства. 

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-big-8
img-big-9
img-big-10
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
img-small-8
img-small-9
img-small-10
4 420
#дорожные работы
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Рикитавви

3 секунды назад
Один хрен после зимы вся плитка на тротуарах винтом пойдет, посмотрите как делают. Весной следующего года переделывать будут.
ответить

Житель

14 минут назад
Ситуация с нлмк мостом аналогичная, сначала закрыли мост а потом пешеходную зону а на самом нлмк реконструкция кольца так что водители вместо трех полос движения получили две а местами вобще 1у .. т.е сначала строим а потом думаем . Может наоборот сначала все подъездные пути сделать надобыло а потом закрывать мост. Данная ситуация срамит администрацию с ихними идеями и решениями.
ответить

Вопрос?

25 минут назад
А кто или что мешает создать условия для пешеходов? Почему подрядчик не контролирует? Почему другие органы и ГИБДД молчат на это безобразие, которому уже 2 месяца с начала ремонта? Там же сплошные нарушения ПДД. Получается, это мэрия разрешает? Вот бардак!
ответить

Беспредел

28 минут назад
Заставить бы наших чиновников, которым так нравится дорожный ремонт и распил денег, попытаться сесть и выйти из автобуса на проспекте Мира...тяжелее всем мамам с детьми и старикам с поклажей.
ответить

1

29 минут назад
А как вы хотели деньги отмывать. Главное деятельность развести, чтобы все видели. И чтобы еще ноги поломали, чтобы запомнилось.
ответить

Еще в рубрике

Фото с пшеницей — тренд в Липецкой области
#соцсети #День поля
Фото с пшеницей — тренд в Липецкой области

сегодня, 15:35

Общество
Въезд в Липецке предлагают сделать селфи-зоной
#селфи #въезд #инициатива
16
Въезд в Липецке предлагают сделать селфи-зоной

сегодня, 13:52

Общество
Поддержка кредитного рейтинга обошлась администрации Липецкой области в 300 000 рублей
#рейтинг #АКРА #тендер
1
Поддержка кредитного рейтинга обошлась администрации Липецкой области в 300 000 рублей

сегодня, 13:03

Общество
Липецкая квартира за 29 млн рублей вошла в топ-3 элитного жилья Центральной России
#жилье #недвижимость #рейтинг
25
Липецкая квартира за 29 млн рублей вошла в топ-3 элитного жилья Центральной России

сегодня, 12:08

Общество
По Данкову пронесли икону, спасшую город от пожаров в 1817 году
#крестный ход
9
По Данкову пронесли икону, спасшую город от пожаров в 1817 году

сегодня, 12:04

Общество
Липчане смогут увидеть ралли «Шелковый путь» в трех зрительских зонах
#Шелковый путь #ралли
4
Липчане смогут увидеть ралли «Шелковый путь» в трех зрительских зонах

сегодня, 11:50

Общество