По Данкову пронесли икону, спасшую город от пожаров в 1817 году

В преддверии праздника Тихвинской иконы Божией Матери, который Русская Православная Церковь отмечает 9 июля, в Данкове состоялся Крестный ход с чудотворной иконой - покровительницей города.

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Он был организован Данковским церковным благочинием с целью возрождения и развития духовной жизни данковчан. С инициативой проведения Крестного хода в честь заступничества Пресвятой Богородицы и избавления в 1817 году Данкова от пожаров выступил настоятель Тихвинского собора протоиерей Владимир Мясоедов. Горожане были верны этой традиции вплоть до начала 30-х годов прошлого столетия. В советский период традиция была утрачена, сообщают в елецкой епархии.Верующие с хоругвями и главной иконой праздника - Тихвинской обошли вокруг собора и отправились в путь по городу.Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Данковский» контролировали движение автомобилей.Пожар, практически уничтоживший весь город, произошел в 1817 году. Поджог был умышленным - делом рук польского солдата. Он совершил 17 поджогов."Градоначальники усиливали меры безопасности. Несмотря на все принятые меры, полиции не удалось поймать поджигателя. Жители города, обездоленные пожарами, были встревожены и ожидали новых поджогов. Прихожане обращались с молитвами об избавлении от страшного бедствия, совершали крестные ходы.Накануне праздника Тихвинской иконы Божией Матери они собрались в городской собор ко всенощной и на коленях со слезами умоляли Царицу Небесную спасти их от злоумышлении поджигателя. Скорая Помощница и Заступница услышала их молитву и даровала Свое заступление. И когда злоумышленник попытался совершить очередной поджог, то был схвачен на месте преступления и во всем сознался.Горожане отслужили благодарственный молебен Божьей Матери, заступнице небесной и совершили вокруг города крестный ход. Когда они возвращались в город, то увидели чудо. На каменном столбе для наказания преступников, который стоял на хлебной площади увидели икону Божией Матери. Тотчас был отслужен благодарственный молебен, икона поставлена в «нарочито сделанную в столбе впадину», а пред ней зажжена неугасимая лампада.Желая увековечить столь памятное для Данкова заступничество Пресвятой Богородицы, жители города со временем решили построить на этом месте новый соборный храм: «…устроится на Хлебной площади новый собор, а потому, останови распространение старого, благоволите повелеть употреблять кошельковую сумму на устройство нового собора, всегда оставляя десятую часть на непредвиденные случаи, а мы, нижеподписавшиеся, кроме уже жертвуемых ныне денег, готовы и ещё жертвовать при постройке храма, по мере сил и возможностей и всемерно вспомоществовать общему рвению жителей, коих единственное желание есть устроить новый собор на южной стороне Хлебной площади в центре города…», сообщили в елецкой епархии.