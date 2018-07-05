Общество

сегодня, 12:04

По Данкову пронесли икону, спасшую город от пожаров в 1817 году

5 249
#крестный ход
По Данкову пронесли икону, спасшую город от пожаров в 1817 году

В преддверии праздника Тихвинской иконы Божией Матери, который Русская Православная Церковь отмечает 9 июля, в Данкове состоялся Крестный ход с чудотворной иконой - покровительницей города.

Он был организован Данковским церковным благочинием с целью возрождения и развития духовной жизни данковчан. С инициативой проведения Крестного хода в честь заступничества Пресвятой Богородицы и избавления в 1817 году Данкова от пожаров выступил настоятель Тихвинского собора протоиерей Владимир Мясоедов. Горожане были верны этой традиции вплоть до начала 30-х годов прошлого столетия. В советский период традиция была утрачена, сообщают в елецкой епархии.

Верующие с хоругвями и главной иконой праздника - Тихвинской обошли вокруг собора и отправились в путь по городу.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Данковский» контролировали движение автомобилей. 

Пожар, практически уничтоживший весь город, произошел в 1817 году. Поджог был умышленным - делом рук польского солдата. Он совершил 17 поджогов.

"Градоначальники усиливали меры безопасности. Несмотря на все принятые меры, полиции не удалось поймать поджигателя. Жители города, обездоленные пожарами, были встревожены и ожидали новых поджогов. Прихожане обращались с молитвами об избавлении от страшного бедствия, совершали крестные ходы. 

Накануне праздника Тихвинской иконы Божией Матери они собрались в городской собор ко всенощной и на коленях со слезами умоляли Царицу Небесную спасти их от злоумышлении поджигателя. Скорая Помощница и Заступница услышала их молитву и даровала Свое заступление. И когда злоумышленник попытался совершить очередной поджог, то был схвачен на месте преступления и во всем сознался.

Горожане отслужили благодарственный молебен Божьей Матери, заступнице небесной и совершили вокруг города крестный ход. Когда они возвращались в город, то увидели чудо. На каменном столбе для наказания преступников, который стоял на хлебной площади увидели икону Божией Матери. Тотчас был отслужен благодарственный молебен, икона поставлена в «нарочито сделанную в столбе впадину», а пред ней зажжена неугасимая лампада. 

Желая увековечить столь памятное для Данкова заступничество Пресвятой Богородицы, жители города со временем решили построить на этом месте новый соборный храм: «…устроится на Хлебной площади новый собор, а потому, останови распространение старого, благоволите повелеть употреблять кошельковую сумму на устройство нового собора, всегда оставляя десятую часть на непредвиденные случаи, а мы, нижеподписавшиеся, кроме уже жертвуемых ныне денег, готовы и ещё жертвовать при постройке храма, по мере сил и возможностей и всемерно вспомоществовать общему рвению жителей, коих единственное желание есть устроить новый собор на южной стороне Хлебной площади в центре города…», сообщили в елецкой епархии.

Фото: el-eparhy.ru


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
5 249
#крестный ход

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

И тут

29 минут назад
Поляк нагадил
ответить

Просто Липецк

46 минут назад
... Это в 1817 году... А в 2010 в Добровском р-не молящиеся сами чуть не погибли в огне.
ответить

123

53 минуты назад
Из иконы вода полилась аки речка да пожар затопила аки илья пророк написал.
ответить

Пронесите икону

сегодня, 12:27
И спасите мир отедерассии
ответить

О_о

сегодня, 12:20
икона встала и побежала за водой, тушить?
ответить

Еще в рубрике

Поддержка кредитного рейтинга обошлась администрации Липецкой области в 300 000 рублей
#рейтинг #АКРА #тендер
Поддержка кредитного рейтинга обошлась администрации Липецкой области в 300 000 рублей

25 минут назад

Общество
Липецкая квартира за 29 млн рублей вошла в топ-3 элитного жилья Центральной России
#жилье #недвижимость #рейтинг
13
Липецкая квартира за 29 млн рублей вошла в топ-3 элитного жилья Центральной России

сегодня, 12:08

Общество
Липчане смогут увидеть ралли «Шелковый путь» в трех зрительских зонах
#Шелковый путь #ралли
2
Липчане смогут увидеть ралли «Шелковый путь» в трех зрительских зонах

сегодня, 11:50

Общество
Отцов и сыновей объединит завтрак для мамы
#семья #проект
2
Отцов и сыновей объединит завтрак для мамы

сегодня, 11:37

Общество
Липчане смогут попасть на базу отдыха через ТРЦ
#Область будущего #День молодежи
3
Липчане смогут попасть на базу отдыха через ТРЦ

сегодня, 11:24

Общество
Ремонтные работы на улице Парковой изменят схему движения маршрута № 17
#транспорт
1
Ремонтные работы на улице Парковой изменят схему движения маршрута № 17

сегодня, 10:33

Общество