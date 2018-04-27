Общество
сегодня, 09:30
В этом году в Липецке появятся первые велодорожки
В планах Сергея Иванова создать условия для велосипедистов на улицах Ленина, Неделина, Гагарина и проспекте Мира.
Антон Курочкин, работавший вице-мэром Липецка в 2012-2016 годам, запомнился рядом прожектов. В частности, он заявлял о желании создать за магазином "Метро" частную взлетно-посадочную полосу для малой авиации и гоночную трассу. Также заместитель Михаила Гулевского по социальным вопросам после совершения в 2012 году велопробега по улицам города сообщил, что в Липецке появится сеть велодорожек, проложенных по... автомобильным магистралям! Она должна была связать маршрутами спальные микрорайоны Липецка с парками и районом НЛМК.
- Может быть, летом рабочие Новолипецкого комбината будут ездить со спальных микрорайонов на работу на велосипеде, - рассуждал тогда вице-мэр. - Ведь велосипед помимо средства передвижения еще и отдых.
А как же выхлопные газы? По мнению Антона Курочкина, если ездить сбоку дороги, то выхлопные газы велосипедистам не помеха.
Через год тот же чиновник заявил, что велодорожки будут, но на тротуарах, чтобы не создавать помех транспорту. Но с тех пор в городе появилась всего одна велодорожка - на улице Плеханова. Ведущая из ниоткуда - в никуда. И это в городе, который, перефразируя известное выражение, "борется за звание города высокой культуры быта"!
Но, похоже, дело создания велодорожек сдвинулось с мертвой точки. Глава Липецка Сергей Иванов сообщил GOROD48, что уже в этом году в городе появятся первые километры пространств для любителей здорового образа жизни.
- Мы начнем делать велодорожки сразу на нескольких улицах, попавших в этом году в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". Они появятся на улицах Ленина, Гагарина, Неделина, возможно, проспекте Мира (вчера руководитель "Инфинити Групп" Егиазар Егиазарян, организации, которая "капиталит" проспект Мира, ни слова не сказал о том, что имеет техническое задание на велодорожки. - Прим. GOROD48). Мы намерены построить не менее четырех километров велодорожек, - сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
По словам чиновника, решение по велодорожкам принципиальное: они появятся либо рядом с тротуарами, либо под них будет выделена специальными знаками часть тротуаров.
- Культура автомобилистов такова, что они не уступят места на дороге велосипедистам, - подчеркнул Алексей Бахтин.
Председатель департамента говорит о том, что велодорожки должны быть увязаны в сеть. Первая ласточка - это велодорожка, которая позволит велосипедистам по улице Неделина через улицу Пушкина выехать на улицу Первомайскую, и оттуда попасть в Нижний и Верхний парки.
Глава Липецка, в свою очередь, говорит о том, что в Липецке в течение нескольких лет должно появится 12 км велодорожек. Кстати, на благоустраиваемом участке Каменного лога в центре города после окончания работ летом этого года также должна появится велодорожка. Таким образом, мэрия вернулась к концепции Михаила Гулевского, которой в обед - сто лет: соединить городские микрорайоны велодорожками через Каменный лог.
На фото: велодорожка в Копенгагене, столице Дании, стране, заточенной под велосипедистов.
- Может быть, летом рабочие Новолипецкого комбината будут ездить со спальных микрорайонов на работу на велосипеде, - рассуждал тогда вице-мэр. - Ведь велосипед помимо средства передвижения еще и отдых.
А как же выхлопные газы? По мнению Антона Курочкина, если ездить сбоку дороги, то выхлопные газы велосипедистам не помеха.
Через год тот же чиновник заявил, что велодорожки будут, но на тротуарах, чтобы не создавать помех транспорту. Но с тех пор в городе появилась всего одна велодорожка - на улице Плеханова. Ведущая из ниоткуда - в никуда. И это в городе, который, перефразируя известное выражение, "борется за звание города высокой культуры быта"!
Но, похоже, дело создания велодорожек сдвинулось с мертвой точки. Глава Липецка Сергей Иванов сообщил GOROD48, что уже в этом году в городе появятся первые километры пространств для любителей здорового образа жизни.
- Мы начнем делать велодорожки сразу на нескольких улицах, попавших в этом году в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". Они появятся на улицах Ленина, Гагарина, Неделина, возможно, проспекте Мира (вчера руководитель "Инфинити Групп" Егиазар Егиазарян, организации, которая "капиталит" проспект Мира, ни слова не сказал о том, что имеет техническое задание на велодорожки. - Прим. GOROD48). Мы намерены построить не менее четырех километров велодорожек, - сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
По словам чиновника, решение по велодорожкам принципиальное: они появятся либо рядом с тротуарами, либо под них будет выделена специальными знаками часть тротуаров.
- Культура автомобилистов такова, что они не уступят места на дороге велосипедистам, - подчеркнул Алексей Бахтин.
Председатель департамента говорит о том, что велодорожки должны быть увязаны в сеть. Первая ласточка - это велодорожка, которая позволит велосипедистам по улице Неделина через улицу Пушкина выехать на улицу Первомайскую, и оттуда попасть в Нижний и Верхний парки.
Глава Липецка, в свою очередь, говорит о том, что в Липецке в течение нескольких лет должно появится 12 км велодорожек. Кстати, на благоустраиваемом участке Каменного лога в центре города после окончания работ летом этого года также должна появится велодорожка. Таким образом, мэрия вернулась к концепции Михаила Гулевского, которой в обед - сто лет: соединить городские микрорайоны велодорожками через Каменный лог.
На фото: велодорожка в Копенгагене, столице Дании, стране, заточенной под велосипедистов.
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двухколесном я падаю
гостюшка
Боюсь это очень далекое будущие!
Гость
048
жоз
кокс