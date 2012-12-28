Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Сегодня в Липецке: новый температурный рекорд, у вас вся спина белая и липчанам покажут яйца
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Происшествия
358
сегодня, 10:37
Пять человек пострадали в дорожных авариях за три дня
49 аварий зарегистрировано на дорогах области с 29 по 31 марта. В пяти из них пострадали люди.
31 марта на улице Циолковского 42-летний водитель «Шкоды» сбил 55-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован.
В тот же день в Липецке столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 36-летнего мужчины и «Форд» с 35-летним водителем. С места аварии госпитализирована 26-летняя пассажирка «Форда».
«За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6558 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 19 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 215. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5725 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — рассказали в ГИБДД.
0
0
0
0
0
Комментарии