Пять человек пострадали в дорожных авариях за три дня

49 аварий зарегистрировано на дорогах области с 29 по 31 марта. В пяти из них пострадали люди.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 марта в Липецке на трассе Орел – Тамбов столкнулись грузовик «Хендай» под управлением 26-летнего водителя и «Лада Приора» с 19-летним парнем за рулем. В аварии получил травмы водитель «Лады».31 марта на улице Циолковского 42-летний водитель «Шкоды» сбил 55-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован.В тот же день в Липецке столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 36-летнего мужчины и «Форд» с 35-летним водителем. С места аварии госпитализирована 26-летняя пассажирка «Форда».«За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6558 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 19 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 215. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5725 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — рассказали в ГИБДД.