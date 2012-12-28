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Общество
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сегодня, 20:02
В Волово похоронят погибшего на СВО 21-летнего Алексея Клевцова
В феврале этого года он подписал контракт, а уже в марте погиб.
«Алексей Клевцов родился 27 октября 2002 года в селе Волово. С 2021-го по 2022-й год проходил срочную службу в рядах Российской армии. В феврале 2024 года подписал контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и исполнял воинский долг в зоне специальной военной операции. Алексей был добрым, отзывчивым человеком, верным товарищем, замечательным сыном, отцом и мужем. Его жизнь закончилась слишком рано», – сообщил глава администрации Воловского округа Сергей Щеглов в своем Telegram-канале.
Фото – t.me/s_scheglov
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