В Волово похоронят погибшего на СВО 21-летнего Алексея Клевцова

В феврале этого года он подписал контракт, а уже в марте погиб.

Завтра в Волово похоронят погибшего 23 марта в ходе спецоперации на Украине 21-летнего Алексея Клевцова.«Алексей Клевцов родился 27 октября 2002 года в селе Волово. С 2021-го по 2022-й год проходил срочную службу в рядах Российской армии. В феврале 2024 года подписал контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и исполнял воинский долг в зоне специальной военной операции. Алексей был добрым, отзывчивым человеком, верным товарищем, замечательным сыном, отцом и мужем. Его жизнь закончилась слишком рано», – сообщил глава администрации Воловского округа Сергей Щеглов в своем Telegram-канале.