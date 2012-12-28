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Общество
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41 минуту назад
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Тропических рыб заметили в реке Воронеж
Ихтиологи считают — все дело в изменении питания липчан.
— Гистологические исследования показали, что это — мутация. Что стало ее причиной, пока доподлинно неизвестно. Но есть рабочая версия: на организмы рыб повлияло изменение рациона липчан, — сказал ихтиолог Петр Сомов.
Ученый поясняет, что им и ранее было известно, что вода Воронежа в пределах Липецка загрязнена канализационными стоками хозяйствующих субъектов и частного сектора Сокола, Ниженки, Коровино, села Сырского. Лабораторные исследования Центра гигиены и эпидемиологии Липецкой области всякий раз выявляют в пробах воды превышение ПДК по микробиологическим и химическим показателям. Канализационные стоки — это вначале аммонийный азот, который в процессе химических реакций становится нитритами, а потом — нитратами. Поэтому рыбу из реки Воронеж есть нежелательно. Но рыбе-то деваться некуда: она живет в агрессивной среде, поглощает то, что сбрасывают в реку.
Петр Сомов считает, что в итоге сработал закон диалектики: переход количества в качество:
— Липчане перешли с водки на порошковое пиво, со здоровой пищи — на фастфуд и «дошираки». Все больше продуктов питания — с изобилием всяких химических «присадок»: красителей, загустителей, ароматизаторов, улучшителей вкуса, стабилизаторов, консервантов. Люди это едят, потом то, что съедено, попадает в сточные воды и в реку. А рыба все это поглощает. И ей тоже нездоровится, и это выражается в раздражениях кожного покрова, в изменении окраски и даже структуры плавников. Рыба становится яркой. Она как бы говорит: не приближайся ко мне, я опасна!
Ученые-ихтиологи намерены разобраться в сложившейся ситуации.
Добавим, что ранее в водоемах области вылавливали даже пираний.
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