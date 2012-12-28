Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На проспекте Победы покончил с собой 43-летний мужчина
Происшествия
В Липецкой области в поле нашли обглоданное тело 48-летнего мужчины
Происшествия
Сегодня в Липецке: новый температурный рекорд, у вас вся спина белая и липчанам покажут яйца
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Движение под Липецком будет затруднено из-за ремонтных работ
Общество
Евгения Уваркина: «Да, я человек эмоциональный. И да, я максималист»
Общество
В Липецке установлен новый температурный рекорд
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
Дело об изнасилованиях 10-летней давности передается в суд
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +22
Общество
Читать все
На проспекте Победы покончил с собой 43-летний мужчина
Происшествия
Воспитателя детского сада ждёт суд по обвинению в кражах крестиков у восьмерых малышей
Происшествия
В Липецкой области в поле нашли обглоданное тело 48-летнего мужчины
Происшествия
Тропических рыб заметили в реке Воронеж
Общество
В Липецкой области зарегистрированы уже два покуса клещами
Здоровье
Предполагаемого организатора кооператива «Верное решение» арестовали на два месяца
Происшествия
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Общество
По вопросам школьного питания открыта «горячая линия»
Общество
В деревне Вихровка Данковского района подтопило участок дороги
Общество
Пять человек пострадали в дорожных авариях за три дня
Происшествия
Читать все
Общество
558
41 минуту назад
10

Тропических рыб заметили в реке Воронеж

Ихтиологи считают — все дело в изменении питания липчан.

Первые же съемки фауны реки Воронеж в пределах Липецка после прошедшей зимы сильно удивили специалистов-ихтиологов. Они хотели посмотреть, насколько прибавили в весе и размерах мальки из тех полумиллиона особей, что были выпущены в реку осенью 2022 года, но увидели то, что даже не могли себе и представить: рыбу странной расцветки, свойственной, скорее, тропическим водам.

— Гистологические исследования показали, что это — мутация. Что стало ее причиной, пока доподлинно неизвестно. Но есть рабочая версия: на организмы рыб повлияло изменение рациона липчан, — сказал ихтиолог Петр Сомов.

Ученый поясняет, что им и ранее было известно, что вода Воронежа в пределах Липецка загрязнена канализационными стоками хозяйствующих субъектов и частного сектора Сокола, Ниженки, Коровино, села Сырского. Лабораторные исследования Центра гигиены и эпидемиологии Липецкой области всякий раз выявляют в пробах воды превышение ПДК по микробиологическим и химическим показателям. Канализационные стоки — это вначале аммонийный азот, который в процессе химических реакций становится нитритами, а потом — нитратами. Поэтому рыбу из реки Воронеж есть нежелательно. Но рыбе-то деваться некуда: она живет в агрессивной среде, поглощает то, что сбрасывают в реку.

Петр Сомов считает, что в итоге сработал закон диалектики: переход количества в качество:

— Липчане перешли с водки на порошковое пиво, со здоровой пищи — на фастфуд и «дошираки». Все больше продуктов питания — с изобилием всяких химических «присадок»: красителей, загустителей, ароматизаторов, улучшителей вкуса, стабилизаторов, консервантов. Люди это едят, потом то, что съедено, попадает в сточные воды и в реку. А рыба все это поглощает. И ей тоже нездоровится, и это выражается в раздражениях кожного покрова, в изменении окраски и даже структуры плавников. Рыба становится яркой. Она как бы говорит: не приближайся ко мне, я опасна!

Ученые-ихтиологи намерены разобраться в сложившейся ситуации.

Добавим, что ранее в водоемах области вылавливали даже пираний.
экология
0
3
0
0
7

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Домашний козлик
5 минут назад
Еслиб у нас в Липецке такой прозрак был, у меня бы от счастья улыбка не сходила. У нас в воде вытянутой руки не видно, в фекалиях плаваем
Ответить
Animal Planet.
10 минут назад
Треш полный. Спасибо за информацию.
Ответить
игорь
21 минуту назад
но хоть признались что едим одну химию
Ответить
с 1 апреля)
21 минуту назад
Это съемки в морской воде)))
Ответить
с 1 апреля
23 минуты назад
Ну вы чего, поверили что-ли?)))
Ответить
Пушкин
28 минут назад
Скоро русалки на самом деле появятся С Черномором.
Ответить
Алкан с ЛТЗ
14 минут назад
А они давно существуют!
Ответить
Адвокат Черный
17 минут назад
Что бы не появились вспомните совет из культого фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - закусывать надо!!! Тогда никто не появится.
Ответить
Саша - Аппаратчик
29 минут назад
Я тоже рассказики пописываю. Когда порошковое пиво , неразабленное ем .
Ответить
Фред
30 минут назад
С 1 апреля
Ответить
Рекомендуем
Экономика
В Липецкой области подорожали колбаса, печенье, торты, креcла и диваны-кровати
Общество
«Мы рекреационную зону превратили в помойку!»
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Общество
В понедельник — весенний призыв: в Липецкой области в армию уйдут около 1,5 тысячи новобранцев
Происшествия
За путёвку в детский лагерь можно вернуть 18,5 тысячи рублей
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru