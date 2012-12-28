Липецкая область на 44 месте по динамике рынка труда

За прошлый год число рабочих мест в Липецкой области увечилось на 0,8%. Рейтинг регионов России по динамике рынка труда составили аналитики РИА Новости.

По результатам исследования, Липецкая область в этом списке оказалась на 44-м месте. За 2023 год доля работающих граждан в регионе увеличилась на 0,8%, или 4,7 тысячи человек. В четвертом квартале года доля безработных составляла 3,6%.Среди регионов Черноземья выше в рейтинге оказалась только Воронежская область – 23 место с приростом работающих +2,6%. Белгородская область попала на 57 место (число работающих сократилось на 0,3%), Тамбовская область заняла 64 место (-1,1% работающих), Курская область – 66 место (-1,2%).Всего в России число занятых в минувшем году увеличилось в 52 регионах, а уменьшилось – в 33, доля безработных составила 2,9%. В целом по стране за год нашли работу более 1,67 миллиона человек.Наибольший прирост рабочих мест произошел в Московской области (+13,9%). Лидерами также являются Севастополь и Карачаево-Черкессия — число занятых увеличилось на 9,8% и 7,2% соответственно. В тройку аутсайдеров вошли Архангельская область, Карелия и Мурманская область.