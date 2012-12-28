У пивбара пьяный мужчина угнал автомобиль

Машину угнали возле одного из пивбаров в засосенской части Ельца.

Елецкий городской суд прекратил производство по уголовному делу в отношении мужчины, который обвинялся в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года пьяный мужчина подошел к припаркованному возле одного из пивбаров в засосенской части города, открыл водительскую дверь, сел за руль, после чего без разрешения собственника машины начал движение.Но в ходе рассмотрения уголовного дела потерпевший и подсудимый помирились: подсудимый возместил ущерб, и хозяин машины заявил, что больше претензий не имеет. Суд также учел смягчающие обстоятельства, прекратил уголовное дело и освободил ельчанина от уголовной ответственности.