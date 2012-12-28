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Происшествия
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12 минут назад
У пивбара пьяный мужчина угнал автомобиль
Машину угнали возле одного из пивбаров в засосенской части Ельца.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года пьяный мужчина подошел к припаркованному возле одного из пивбаров в засосенской части города, открыл водительскую дверь, сел за руль, после чего без разрешения собственника машины начал движение.
Но в ходе рассмотрения уголовного дела потерпевший и подсудимый помирились: подсудимый возместил ущерб, и хозяин машины заявил, что больше претензий не имеет. Суд также учел смягчающие обстоятельства, прекратил уголовное дело и освободил ельчанина от уголовной ответственности.
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