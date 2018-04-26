Первый вице-губернатор усомнился в качестве армянских бордюров

Юрий Божко вместе с главой Липецка Сергеем Ивановым проинспектировали начало освоения бюджетного миллиарда.

Сегодня первый вице-губернатор области Юрий Божко в сопровождении главы Липецка Сергея Иванова и его подчиненных проинспектировал начало дорожных ремонтов.Из-за поломки «маршрутки» на Петровском мосту микроавтобус чиновников прибыл на площадь Ивана Франценюка спустя полчаса после того, как туда приехали представители СМИ. За это время журналисты убедились, что работа здесь была в полном разгаре: взятая МБУ «Управление благоустройства Липецка» (победителем всех трех тендеров на ремонт 17 городских дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги») на субподряд ООО «Инфинити-Групп» активно укладывала новый бордюрный камень по проспекту Мира.Работники, которые ворочали бордюры, замешивали бетонную смесь, пилили камень были исключительно граждане Средней Азии и Армении. Но учредитель фирмы и ее финдиректор Егиазар Егиазарян сообщил журналистам, что на другой части проспекта работают и липчане.Егиазар Егиазарян в ожидании чиновников рассказал о том, что «Инфинити-Групп» работает в Липецке вот уже пять лет. Большую часть работ организация осуществляла в области, а непосредственно в Липецке ремонтировала улицу Неделина (кстати, эта находящаяся в неудовлетворительном состоянии магистраль также будет ремонтироваться в этом году фирмой «ЛДСП-1). Нареканий на качество работ и судебных тяжб, как уверяет основатель дорожной организации, не было.База «Инфинити-Групп» находится в паре километров от проспекта Мира - на улице Алмазной. У предприятия, что крайне важно, есть свой асфальтобетонный завод и необходимая техника. Организации предстоит до 28 августа заменить старый бордюрный камень на новый (советские еще бордюры - это вечный гранит, между прочим, но использовать его вторично, по словам Егиазара Егиазаряна, нельзя - у него массивное основание, которое на предприятии не в силах обработать так, чтобы установить его снова) - от площади Франценюка до площади Мира бордюры будут нового гранита. Потом фрезой с проспекта на всем его протяжении от улицы 9 Мая до въезда на Петровский мост дорожники снимут верхний слой асфальтобетона (крошка позже будет использована на отсыпке дорог в частном секторе). В итоге «Инфинити-Групп» закатает проспект асфальтом марки ЩМА. Кстати, Егиазар Егиазарян уверен, что под старым асфальтом будут обнаружены дождеприемники, которые его работники очистят, тем самым восстановив «ливневку». Новый асфальт появится на тротуарах от улицы 9 Мая до площади Франценюка, а от площади Франценюка до площади Мира на них появится плитка.- Работы обойдутся заказчику в 150 миллионов рублей, - сказал Егиазар Егиазарян.Когда к месту работ подъехали чиновники, первый заместитель главы региона Юрий Божко, увидев на торцах бордюрного камня небольшие сколы, тут же усомнился в их качестве. Но объективно проверить искусственный камень на прочность не вышло: у заказчика ремонта проспекта Мира, главного смотрителя Липецка Эдуарда Кудряшова с собой не было специального прибора.- Мы не должны допустить того, что было в прошлом году, когда на некоторых объектах уже уложенный бордюрный камень пришлось менять. Куратор тут должен жить вместе с исполнителем работ! - сказал первый вице-губернатор.Сергей Иванов пообещал Юрию Божко, что контроль над субподрядчиками МБУ «Управление благоустройства Липецка» будет многоступенчатым. Так, сейчас мэрия проверяет готовность асфальтобетонных заводов исполнителей работ, а также качество завезенных материалов - щебня и битума. Также глава Липецка пообещал первому заместителю губернатора, что в мэрии будут стремиться к досрочному исполнению муниципальных контрактов.На объезде выяснилось, что из 17 дорог Липецка, попавших в этом году в ремонт, работы начались на четырех: кроме проспекта Мира дорожники зашли на улицы Гагарина и Гайдара, а также к подходам к Октябрьскому мосту. Сразу же после майских праздников работы начнутся на других главных магистралях, а в июне - и на улицах частного сектора.