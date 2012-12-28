Липецкая вечЁрка: обглоданный труп, пять лет Евгении Уваркиной и почему увольняются водители маршруток

Сегодня, 1 апреля, следователи рассказали, что найдено тело без вести пропавшего мужчины, мэр Евгения Уваркина покончила со своей первой пятилеткой, и перевозчики рассказали, почему в Липецке увольняются водители маршруток.