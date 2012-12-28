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Липецкая вечЁрка: обглоданный труп, пять лет Евгении Уваркиной и почему увольняются водители маршруток
Общество
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56 минут назад
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Липецкая вечЁрка: обглоданный труп, пять лет Евгении Уваркиной и почему увольняются водители маршруток
Сегодня, 1 апреля, следователи рассказали, что найдено тело без вести пропавшего мужчины, мэр Евгения Уваркина покончила со своей первой пятилеткой, и перевозчики рассказали, почему в Липецке увольняются водители маршруток.
— Как в фильме ужасов, — заметил Иван.
А в Липецке примерно в это же время, у дома № 108 на проспекте Победы, обнаружили 43-летнего мужчину, который покончил собой. Он поссорился с женой и ушел жить к матери, но, видно, и там не задалось.
— Монастырь самое то- трудником. Никто в душу лезть не будет. Работой не завалят, кормят нормально. Подумать, с мыслями собраться. Авось поможет с Божьей помощью, — предложил выход из положения Матвей.
Мэр Липецка Евгения Уваркина сегодня подвела итоги своей первой пятилетки. Если кто забыл, то именно 1 апреля 2019 года она стала исполняющей обязанности главы Липецка, а потом депутаты горсовета избавили ее от приставки и. о. Евгения Уваркина — первая женщина-мэр в истории города.
По мнению Евгении Уваркиной пятилетка была непростой, но « если ты любишь свою работу, выполняешь ее с любовью, ты не обижаешься даже на необоснованную критику, а уж тем более на обоснованную».
Новость набрала более сотни полярных комментариев.
«Везде грязь, дорог нет, даже новые в ямах, в любом районе города. Про окраины и говорить-то нечего. Город стал намного хуже, чем был раньше. Вот и работа мэрии. У них только в отчетах все хорошо, а на деле все видят, что творится», — написал Сергей.
«Я в Липецке четыре года, за это время многое изменилось в городе, в основном в лучшую сторону. А липчане, просто такой народ, для них что не сделай, найдутся недовольные! Многим не с чем сравнивать, так как Липецк для них родной город. Мне есть с чем сравнить, 40 лет в районах крайнего севера, в условиях, далеко не городских. Да и многие северные города, со времен СССР не изменились. Хочу выразить искреннюю благодарность Вам, как мэру, за город, за преображение, за красоту!» — ответил Позтитив.
Уже в апреле депутаты Липецкого городского Совета должны назначить конкурс по выборам мэра. Тогда и станет ясно, кто поборется за кресло главы города.
Водители липецких маршруток жалуются на пассажиров-подростков. Дело в том, что депутаты Госдумы запретили высаживать из автобусов пассажиров младше 16-лет. Вот те и пользуются лазейкой в законодательстве, хотя проезд бесплатный по всем остальным правилам только для детей до семи лет. Но угроза разборок со следственным комитетом или полицией сильно нервирует водителей и они увольняются, чтобы не трепать себе нервы. В Липецке не хватает уже порядка 300 водителей.
— Сделайте школьникам и студентам проезд со скидкой в 50%, и не будет таких проблем! И эта система со стоп-листами, что за бред?! Только у нас такое выдумали, ни в одном развитом городе такого маразма нет! — предложила Гостья.
— Чтобы споров не было, сделайте для школьников бесплатный транспорт, дети не работают! А школы не в шаговой доступности, — добавил Гость.
Кстати, еще в 2018 году тогдашний председатель городского департамента транспорта Александр Алынин сообщал GOROD48 о том, что введение льготного проезда для школьников не актуально.
— Люди! Все Ваши замечания по поводу: ах, какие сволочи эти перевозчики, пустое сотрясение воздуха. Мы живём в сообществе, где за всё надо платить! — уверен Гандурас.
— В большинстве случаев водители сами создают конфликтные ситуации, особенно, когда неисправен валидатор. За 32 рубля в ряде коммерческих автобусов грязь, запах солярки и тосола и всё мало! — считает Начальник машины.
Идем на рекорд. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается от +21 до +23 градусов. При этом максимум, зафиксированный за все время метеонаблюдений составляет +18 градусов. Такая температура была 2 апреля 2016 года. «Виновником» рекордов является теплый сектор атлантического циклона.
Да, и сколько раз вам сегодня сказали, что у вас вся спина белая?
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