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Происшествия
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сегодня, 09:35
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Дело об изнасилованиях 10-летней давности передается в суд
Обвиняемым по делу проходит 55-ллетний житель Тамбовской области. Он частично признал вину в двух нападениях на женщин, совершенных зимой и весной 2014 года.
Напомним, по данным следствия 9 января 2014 года обвиняемый изнасиловал и ограбил 41-летнюю женщину на улице Яна Берзина — он сбил ее с ног и скатился с ней в овраг.
Следующее преступление было совершено 7 марта 2014-го за гипермаркетом на улице Эдуарда Белана. Жертвой насильника стала 23-летняя девушка.
Раскрыть эти преступления удалось с помощью базы геномной информации. Изъятые на месте преступления материалы совпали с ДНК 55-летнего жителя Тамбовской области, неоднократно судимого, в том числе за изнасилование и угрозу убийством.
«При анализе криминалистических данных получены доказательства его причастности к указанным фактам, уголовные дела по которым соединены в одно производство.
Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска областного УМВД и ГУУР МВД России на территории Московской области, где он работал сторожем на стройке, и доставлен для проведения следственных действий в региональное управление СК России.
Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, что позволило уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направить в суд», — говорится в сообщении СК.
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