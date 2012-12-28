Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке установлен новый температурный рекорд
Общество
Движение под Липецком будет затруднено из-за ремонтных работ
Общество
Итоги недели: цены
Общество
Сегодня в Липецке: новый температурный рекорд, у вас вся спина белая и липчанам покажут яйца
Общество
Жителю Тербунов исполнилось 100 лет
Общество
В Липецкой области сухо и до +22
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Общество
Читать все
В Липецке установлен новый температурный рекорд
Общество
Сегодня в Липецке: новый температурный рекорд, у вас вся спина белая и липчанам покажут яйца
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
Движение под Липецком будет затруднено из-за ремонтных работ
Общество
Дело об изнасилованиях 10-летней давности передается в суд
Происшествия
У чаплыгинца изъяли переделанный пистолет и 22 патрона
Происшествия
В Липецкой области зарегистрированы уже два покуса клещами
Здоровье
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели пять тысяч человек
Здоровье
На проспекте Победы покончил с собой мужчина
Происшествия
66-летний мужчина пострадал при пожаре в Добринском районе
Происшествия
Читать все
Происшествия
430
сегодня, 09:35
3

Дело об изнасилованиях 10-летней давности передается в суд

Обвиняемым по делу проходит 55-ллетний житель Тамбовской области. Он частично признал вину в двух нападениях на женщин, совершенных зимой и весной 2014 года.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области завершено следствие в отношении 55-летнего уроженца Тамбовской области. Он обвиняется в совершении тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), , ч. 1, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщает областное управление СК. 

Напомним, по данным следствия 9 января 2014 года обвиняемый изнасиловал и ограбил 41-летнюю женщину на улице Яна Берзина — он сбил ее с ног и скатился с ней в овраг.

Следующее преступление было совершено 7 марта 2014-го за гипермаркетом на улице Эдуарда Белана. Жертвой насильника стала 23-летняя девушка.
Раскрыть эти преступления удалось с помощью базы геномной информации. Изъятые на месте преступления материалы совпали с ДНК 55-летнего жителя Тамбовской области, неоднократно судимого, в том числе за изнасилование и угрозу убийством. 

«При анализе криминалистических данных получены доказательства его причастности к указанным фактам, уголовные дела по которым соединены в одно производство.

Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска областного УМВД и ГУУР МВД России на территории Московской области, где он работал сторожем на стройке, и доставлен для проведения следственных действий в региональное управление СК России.

Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств, что позволило уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направить в суд», — говорится в сообщении СК.

изнасилование
1
0
0
4
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Теперь
18 минут назад
И его в лагере изнсилуют
Ответить
Адвокат Черный
44 минуты назад
Уважаемый Коллега, который ведёт это дело. У Вас огромное поле для деятельности. Не в моих правилах строить прогнозы, но исходя из моего опыта Верховного Суда не избежать...
Ответить
Адвокат Черный
49 минут назад
Ну наконец -то!!! Давно не было подобных новостей. 10-й давности...Молодцы, оперативно сработали!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
В Липецкой области подорожали колбаса, печенье, торты, креcла и диваны-кровати
Общество
«Мы рекреационную зону превратили в помойку!»
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Общество
В понедельник — весенний призыв: в Липецкой области в армию уйдут около 1,5 тысячи новобранцев
Происшествия
За путёвку в детский лагерь можно вернуть 18,5 тысячи рублей
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru