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Погода в Липецке
232
51 минуту назад
3

Почти лето: в Липецкой области до +25

2 и 3 апреля погоду в Центральном Черноземном округе будет определять теплый сектор атлантического циклона, существенных осадков на территории Липецкой области не ожидается. 4 апреля наш регион попадет под влияние атмосферного фронта западного циклона, который принесет небольшие дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 10-16 градусов тепла, что на 6-13 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от +7 до +12 градусов, днем – от +20 до +25 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +8 до +10, днем – от +21 до +23 градусов.

День 2 апреля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 15 градусов мороза. 

аномальная погода
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Комментарии (3)

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Сначала новые
)))
44 минуты назад
А отопление отключать будете когда до +35 температура поднимется?
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Позитив
30 минут назад
А когда опуститься до минуса, опять ныть начнете???!!!
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Алкаш
16 минут назад
А когда опуститься до минуса, опять ныть начнете???!!! Какой минус,лето на носу?!если мерзнешь,закинь дрова в холодильник или обогреватель прикупи!
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