Почти лето: в Липецкой области до +25

2 и 3 апреля погоду в Центральном Черноземном округе будет определять теплый сектор атлантического циклона, существенных осадков на территории Липецкой области не ожидается. 4 апреля наш регион попадет под влияние атмосферного фронта западного циклона, который принесет небольшие дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 10-16 градусов тепла, что на 6-13 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от +7 до +12 градусов, днем – от +20 до +25 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +8 до +10, днем – от +21 до +23 градусов.День 2 апреля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 15 градусов мороза.